[헤럴드경제=문영규 기자] 미국 캘리포니아주에서 결혼 영주권을 신청한 한인 남성이 이민국 면접 직후 40일 넘도록 억울하게 구금을 당하고 있다는 사연이 전해져 논란이 일고 있다.

10일(현지시간) 미 로스앤젤레스(LA) 지역 방송국 KTLA5에 따르면 한국인 이민자 황태하(38)씨는 지난 10월29일 로스앤젤레스 이민국에서 영주권(그린카드) 인터뷰를 마친 직후 아델란토 이민세관단속국(ICE) 구치소에 구금됐다.

아내 디아즈는 “남편이 40일 넘게 개처럼 감금돼 있다”며 “처음에는 몇 시간 동안 연락조차 할 수 없었고, 담요도 없이 바닥에서 자며 유치장에서 30시간 넘게 지냈다고 들었다”고 매체에 전했다.

이와 함께 황씨가 처한 열악한 상황도 알렸다.

디아즈는 “수용소에는 2층 침대 70개가 놓여 있고, 경비원 1명을 포함해 140명이 수용돼 있다. 환기 시설이 없고 샤워실에서는 배설물 냄새가 난다”고 호소했다.

40여일 억울한 구금, 왜?

황씨는 한국에서 태어나 생후 3개월에 미국으로 건너간 한인 이민자다.

그는 지난 2월 미국인 아내 셀레나 디아즈와 결혼해 내년 한국에서 결혼식을 올릴 예정이었다. 두 사람은 결혼식 전 영주권 심사를 받으려고 했다.

두 사람은 심사가 빠르게 진행될 것이라고 생각했다. 그러나 인터뷰 과정에서 적절한 서류 없이 미국에 체류 중이라며 ICE에 구금됐다.

매체에 따르면 황씨가 구금된 것은 지난해 5월 이민 법원 출두 날짜를 놓쳤기 때문이었던 것으로 전해졌다. 이사를 하면서 주소가 변경돼 법원 통지서를 받지 못했고 출두를 하지 못해 구금된 것이다.

미 국토안보부는 “F-1 학생비자 만료 후 불법 체류했고, 법원 출두 명령을 무시해 1년 전 최종 추방 명령을 받았다”고 밝혔다.

“이민자들이 만든 미국, 남편 석방 바라고 있다”

디아즈는 이민국의 규정을 존중하면서도 열악한 환경과 처우에 대해선 부당하다는 입장이다.

그는 지난달 26일 황씨에 대한 추방 명령이 해제됐다며 이민 당국이 보석 허용 여부를 고민하고 황씨를 구금하고 있다고 주장하고 있다.

다만 “내년 3월 보석금을 내고 다시 심리를 받으면 구금에서 풀려날 가능성도 있다”고 KTLA5는 전했다.

디아즈는 남편이 연말 전에 석방되기를 바라고 있다며 “미국의 아름다움은 누구나 미국인이 될 수 있다는 것이고, 미국은 이민자들에 의해 건설됐다. 지금 벌어지고 있는 방식은 옳지 않다고 생각한다”고 말했다.

부부의 사연은 기부금 모금 웹사이트 ‘고펀드미’에도 올라왔다. 이들은 기부금으로 보석금과 변호사 비용을 마련할 예정이다. 현재 1만1000달러(약 1620만원) 가량이 모였다.

디아즈는 “남편이 20년이 넘는 시간 동안 그는 로스앤젤레스에서 웨이터로 일하며 생계를 유지하고 지역 사회에 기여하며 삶을 꾸려 왔다”고 전했다.

그러면서 “남편이 하루빨리 집으로 돌아오기를 바라는 마음으로 고펀드미를 만들었다”며 “기부를 통해서든, 이야기를 공유하든, 어떤 지원이든 저희에게는 세상 그 자체로 큰 힘이 된다”고 했다.