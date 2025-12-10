KCC글라스, ‘경량 다복층유리 시스템’ 개발 화학강화 적용 2.1㎜ 유리로 무게 절반 줄여 내구·단열성 유지하며 시공·개폐성 크게 향상

3중, 4중의 무거운 복층유리가 절반 가까이 가벼워지게 됐다. 내구성과 단열성은 유지되면서도 시공성은 크게 향상됐다.

건축자재·유리 기업 KCC글라스(대표 정몽익)가 ‘경량다복층유리 시스템’을 새로 개발했다고 10일 밝혔다.

이는 중간유리로 2.1mm 두께의 얇은 유리를 적용한 다중 복층유리 구조다. KCC글라스는 관련 기술에 대해 지난해 12월 특허등록을 완료했다. KS 등 시험성적서를 취득해 성능 검증도 마쳤다.

최근 창호, 커튼월용 유리시장에서는 에너지 절감 요구에 따라 단열성이 높은 3중 또는 4중의 다중 복층유리 수요가 늘고 있다. 그러나 이는 5, 6mm 두께의 유리로 구성돼 두껍고 무거워 시공상 어려움이 많았다. 이를 개선하기 위해 얇은 유리를 사용할 경우 기존의 열강화 방식으로는 강화 처리가 쉽지 않아 내구성을 유지하기 힘들었다.

KCC글라스의 경량 다복층유리 시스템은 중간유리로 화학강화 방식의 강화 처리와 단열을 위한 로이코팅을 입힌 2.1mm 유리가 적용된다. 이를 통해 기존과 동일한 내구성과 단열성은 유지하면서도 4중 복층유리 구조 기준으로 무게를 절반 가까이 줄였다고 했다. 시공편의성은 물론 창문 개폐성까지 크게 높아졌다고 회사 측은 주장했다.

또한 2.1mm 얇은 유리에도 로이코팅을 입힘으로써 복층유리를 구성하는 모든 유리를 로이코팅이 적용된 유리로 구성할 수 있다고도 했다. 따라서 단열성, 색상, 투과율 등 고객의 요구에 맞춰 다양한 물성도 충족시킬 수 있게 됐다고 회사 측은 설명했다.

KCC글라스는 “중간유리로 사용되는 2.1mm 유리의 강화공정에 기존 열강화 방식 대신 화학강화 방식을 도입했다. 이 방식은 얇은 유리에 적용해도 굴곡 없고 선명한 반사영상을 유지할 수 있어 강화 처리가 용이하다”고 전했다.

또 “동일한 내구성과 단열성을 유지하면서 무게를 절반 가까이 줄일 수 있어 건축유리의 경량화 시대를 이끌 것으로 기대한다”고도 했다.