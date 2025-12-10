국방부[박해묵 기자]
[헤럴드경제=윤호 기자]국방부가 특검 수사와 관련해 고위 장성 2명을 보직해임했다.

국방부는 지난 9일부로 순직해병 특검 수사와 관련해 국방부검찰단장 김동혁 준장을 보직해임했으며, 10일부로 내란특검 수사와 연계해 드론작전사령관 김용대 소장도 보직해임했다고 밝혔다.


