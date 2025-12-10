[헤럴드경제=박세정 기자] 코스닥 상장사 캐리소프트는 넷마블 F&C의 자회사인 메타버스엔터테인먼트로부터 에이스팩토리 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

에이스팩토리는 배우 이종석, 이준혁, 유재명, 염혜란, 윤세아, 이규형, 장승조, 최대훈 등 총 35인의 배우가 속한 배우 매니지먼트이자 드라마 제작사다.

드라마 제작으로는 ‘비밀의 숲’ 시리즈부터 ‘날씨가 좋으면 찾아가겠어요’, ‘인사이더’, ‘지배종’, ‘좋거나 나쁜 동재’ 등의 작품을 선보여왔다.

캐리소프트는 애니메이션, 유튜브 기반 콘텐츠, 웹콘텐츠 등 다층적인 IP 포트폴리오를 바탕으로 성장해왔다. 에이스팩토리 인수 후 IP 기획–제작–배급까지 이어지는 수직 계열화 구조로 완성 될 예정이다. 회사는 다양한 포맷의 실사 콘텐츠 제작이 가능한 역량 기반을 확보를 통해 통합 콘텐츠 스튜디오 체제 구축으로 자리매김한다는 목표다.

이날 캐리소프트는 팀호프(TEAMHOPE)에 대한 투자 소식도 밝혔다. 팀호프(TEAMHOPE)는 변요한, 이하늬, 엄태구, 권율 등 대세 배우들이 모인 종합 엔터테인먼트사로 향후 캐리소프트 및 캐리소프트의 자회사인 에이스팩토리와 다양한 시너지를 낼 계획이다.

이번 인수 및 투자는 캐리소프트가 추진 중인 기업 구조 혁신과 콘텐츠 포트폴리오 확장 전략의 핵심 단계로 평가된다.

회사는 현재 진행 중인 유상증자를 통해 조달되는 재원을 기반으로 신규 IP 개발, 사업 확장, M&A, 글로벌 협업 등 중장기 전략을 가속화할 계획이다. 또한 지난 4일 넷마블 F&C가 캐리소프트 유상증자에 참여하기로 하면서, 양사 간의 장기적 협력 구도도 강화될 전망이다.

회사 관계자는 “이번 유상증자 및 투자 건은 향후 캐리소프트가 전 세대를 대상으로 한 종합 콘텐츠 기업으로 도약하기 위한 전략적 전환점”이라며 “애니메이션과 드라마, 웹콘텐츠, 게임 등 다양한 장르 간 융합을 통해 새로운 형태의 K-콘텐츠 경쟁력을 만들어갈 것”이라고 말했다.