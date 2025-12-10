[헤럴드경제=문영규 기자] 방송인 박나래의 이른바 ‘주사이모’를 통한 불법 의료행위 의혹이 불거진 가운데 가수 겸 작곡가 정재형이 ‘주사이모’와의 친분설을 일축했다.

10일 소속사 안테나 측은 “논란 중인 예능 방송분과 관련해 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명이 밝힌다”고 밝혔다.

소속사 측은 “사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 공식입장을 전한다”며 이같이 전했다.

그러면서 “A씨(주사이모)와의 치분 관계는 물론 일면식도 없다”고 강조했다.

정재형은 지난해 12월 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 에서 박나래의 김장 에피소드에 나왔다.

김장을 마친 정재형이 “내일 링거 예약할 때 나도 해야 된다”라고 말했고, 박나래는 “어 오빠 링거 같이 예약”이라고 답한 것이 화근이 됐다.

현재 MBC 측은 해당 장면이 담긴 에피소드를 비공개 처리했다.

당시엔 예능의 한 장면이었으나, 최근 박나래의 불법 의료행위 의혹이 불거지며 논란이 일었다.

앞서 연예매체 디스패치는 박나래가 오피스텔, 차량, 해외 촬영지 등에서 ‘주사이모’로 불린 지인 A씨로부터 불법 의료시술을 받았다는 의혹을 제기했다.

A씨는 자신이 중국 네이멍구의 한 의대 교수였다고 주장했다.

대한한의사협회는 자체 조사 결과 B씨가 의사로 등록돼 있지 않다고 밝혔고, 대한간호사협회와 대한간호조무사협회도 B씨가 각 협회 등록자 명단에 포함돼 있지 않다고 확인했다.

한편 박나래의 법률대리인 법무법인 광장의 이세중 변호사는 “관련 자료, 당사자의 진술과 대화, 문자 등을 종합적으로 검토한 결과 박나래의 의료행위에는 법적으로 문제될 부분이 전혀 없다”며 “박나래는 바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며, 이는 일반 환자들도 널리 이용하는 합법적 의료 서비스”라고 밝혔다.