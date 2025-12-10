현안 해결을 위해 상호 협력

[헤럴드경제(화순)=김경민기자]화순군(군수 구복규)은 지난 9일 화순군청 소회의실에서 안전하고 공정한 부동산 거래 질서 확립을 위해 공인중개사협회 간담회를 개최했다.

이번 간담회에는 정승회 공인중개사협회장 등 공인중개사 20여 명 및 관계 공무원 등이 참석하였으며, 화순군 공인중개사협회가 제기한 다양한 현안에 대해 자유롭게 청취하는 방식으로 진행됐다.

폐업 공인중개사 사무소 간판 철거의 어려움, 도시계획 지정에 따른 부동산 거래의 불편함, 그리고 지역주택조합 관련 문제 등의 애로사항에 대해 심도 있는 대화를 나누었다.

화순군은 이번 간담회를 통해 지역 현안을 파악하고 자유로운 의견 교환으로 공감대를 형성하는 등 공인중개사협회와의 상호 협력관계를 더욱 공고히 했다.

김순승 행복민원과장은 “군민의 재산권 보호와 공정한 부동산 거래 질서 확립을 위해 노력하는 공인중개사들의 노고에 감사드리며, 지속적인 소통을 위해 앞으로도 더욱 노력하겠다.”라고 말했다.