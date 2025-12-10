인도 매체 인터뷰 통해 ‘하이브 인디아’ 비전 밝혀

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘발리우드의 나라’이자 무한한 엔터테인먼트의 보고인 인도로 향한 방시혁 하이브 의장이 내년 초 현지 오디션을 연다고 밝혔다.

방시혁 의장은 지난 9일(현지시간) 인도 현지 매체 ‘인디아 투데이’와의 인터뷰에서 현지화된 인재 육성 모델을 개발하겠다는 사업 비전을 밝혔다.

그는 “인도는 글로벌 메이저 음악 기업들이 주목하는 강력한 창의적 용광로이자, 하이브의 ‘멀티 홈·멀티 장르’(세계 각지에 K팝 고유의 제작 시스템을 도입하되 지역의 문화적 특성을 반영해 현지 가수를 육성하는 방식) 전략을 실제로 구현하고 검증하기에 가장 역동적인 시장”이라고 말했다.

하이브는 지난 9월 일본, 미국, 라틴 아메리카, 중국에 이어 다섯 번째 해외 법인인 ‘하이브 인디아’를 설립했다.

방 의장은 “인도는 세계에서 가장 젊은 국가 중 하나로, 우리는 인도의 다채로운 문화적 배경에서 성장한 재능 있는 인재들과의 협업을 기대하고 있다”며 “내년 초 인도 전국 오디션을 시작해 장기적인 접근으로 최고의 인재를 발굴할 것”이라고 말했다.

핵심 전략은 철저한 현지화다. 그는 “트레이닝 과정에서 하이브의 방법론을 기본 뼈대로 삼되, 현지·글로벌 전문가와 협업해 인도에 최적화되고 글로벌 확장 가능성이 있는 모델을 개발할 것”이라고 했다.

방 의장은 ‘하이브 인디아’의 중장기 비전도 소개했다. 그는 “초기 3∼5년은 인도 문화에 맞게 시스템을 재설계하고, 프로덕션 역량을 접목해 시장과 함께 학습하는 기반 구축 단계가 될 것”이라며 “그 이후에는 남아시아와 글로벌 디아스포라(해외이주자 집단)를 연결하는 문화 허브이자, 새로운 음악 실험이 이뤄지는 창의적 실험실, 그리고 글로벌 네트워크에 역수출되는 혁신의 원천으로 성장하기를 기대한다”고 밝혔다.