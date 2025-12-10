“매기 강, K-컬처 연관 산업 발전에 큰 영향” ‘전독시’·‘킹 오브 킹스’ 등 대통령상 수상

[헤럴드경제=손미정 기자] 올해 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 매기 강 감독에게 옥관문화훈장이 수여된다.

문화체육관광부(장관 최휘영)는 ‘K-컬처’와 연관 산업 발전에 큰 영향을 끼친 매기 강 감독을 ‘2025 대한민국 콘텐츠대상’ 옥관문화훈장 수훈자로 선정했다고 10일 밝혔다.

‘대한민국 콘텐츠대상’은 ‘K-콘텐츠’의 세계적 흥행에 기여하고 ‘K-컬처’의 우수성을 널리 알린 콘텐츠산업 종사자에게 정부포상을 수여하고 우수 콘텐츠 작품을 시상한다. 올해는 4개 부분 총 24명, 15개 작품이 수상이 진행된다. 시상식은 이날 오후 코엑스에서 열린다.

문화포장 수훈자로는 ‘폭싹 속았수다’의 김원석 연출과 ‘눈물의 여왕’ 박지은 작가가 선정됐다.

해외진출 분야에서는 ㈜팬엔터테인먼트 박영석 대표이사와 스튜디오슬램 주식회사 윤현준 대표이사가 대통령 표창을 받는다. 방송영상산업발전 분야에는 한국방송작가협회 모은설 작가가, 게임산업발전 분야에서는 김형태 시프트업 대표이사와 박정무 넥슨코리아 부사장에게 대통령 표창을 수여한다.

만화와 애니메이션, 캐릭터 부문에서는 유엠아이(UMI), 슬리피-씨(C)의 ‘전지적 독자 시점’과 모팩스튜디오의 ‘킹 오브 킹스’, ㈜토이트론의 ‘달님이’가 대통령상을 수상한다.

최휘영 문체부 장관은 “실제 산업 현장에서 밤낮으로 고생하시는 모든 관계자들, 특히 올해 수상자들과 우수한 작품들의 기여로 이루어낸 성취”라면서 “수상자들도 각자가 자랑스러운 ‘K-컬처’의 최선봉에 있다는 자부심을 갖고, 앞으로도 힘써 주길 바란다”고 밝혔다.