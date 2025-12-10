국무부 대변인 “일본에 대한 美 공약 흔들림 없다” 레이더 조준 상황 발생 이후 첫 언급... 중국 비판

[헤럴드경제=도현정 기자]중국군 항공모함 함재기가 일본 자위대 전투기에 레이더 조준을 한 사태를 두고 미국이 사건 발생 나흘만에 침묵을 깨며 중국을 비판했다. 미국은 이번 메시지로 동맹 일본의 뒤를 받치겠다는 입장을 재확인했다.

로이터 통신은 9일(현지시간) 미국 국무부 대변인이 이날 “중국의 행동들은 지역의 평화와 안정에 도움이 되지 않는다”며 “미일동맹은 그 어느 때보다 강력하고 단합돼 있다”고 말했다고 보도했다. 국무부 대변인은 이어 “우리의 동맹국인 일본에 대한 우리의 공약은 흔들림이 없고, 우리는 이 문제와 다른 문제들에 대해 긴밀히 연락하고 있다”고 강조했다.

이는 지난 6일 일본 오키나와 인근 공해상에서 중국군 항공모함 함재기가 일본 자위대 전투기에 두 차례 레이더 조준을 한 것에 대한 비판이다. 일본 정부는지난 6일 일본 오키나와 섬 남동쪽 공해 상공에서 중국군 J-15 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기에 레이더를 조사(照射·겨냥해서 비춤)했다고 7일 발표했다. 당시 새벽 이른시간에 기자회견을 감행한 고이즈미 신지로 방위상은 강한 유감을 표명했다.

일본은 중국에 항의하고 재발 방지를 요구했으나 중국은 일본이 상습적으로 자국의 정당한 군사훈련을 방해했다며 반발했다. 중국은 이어 오키나와 주변에서 무력시위를 이어가면서 중일간에 긴장이 고조되고 있다.