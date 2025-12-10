중화동 329-38 일대, 전구역 중랑천 조망 총 1760세대 3개 구역 통합 재개발

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설은 서울 중랑구 모아타운(소규모주택정비사업) 공식 시공권을 확보했다고 10일 밝혔다.

해당 사업은 서울 중랑구 중화동 329-38번지 일대에 지하 3층~지상 최고 35층, 19개 동, 1760세대의 대규모 단지가 들어서는 프로젝트다. 사업비는 약 6000억원이다.

기존에 가로주택 방식으로 개별 추진되던 중화2구역 사업 중 3개 구역(2-1구역, 2-2구역, 2-3구역)의 통합 시공을 DL건설이 맡게 됐다.

DL건설은 이번 사업에 참여하면서 통합 개발을 추진했다. 먼저 3개 구역의 각 시공사 총회를 통해 시공사로 승인을 받았고 이어 지난 11월 서울시 제17차 소규모주택정비 통합심의 위원회를 통과해 공식적으로 통합 개발 시공권을 확보했다.

각 구역별 구성은 2-1구역 6개 동 559세대, 2-2구역 6개 동 557세대, 2-3구역 7개 동 644세대이다. 전 구역 중랑천 조망 배치를 통해 수요자의 만족도를 높일 예정이다.

사업지는 지하철 7호선 중화역 역세권이며 중랑역·상봉역·동부간선도로 등 다양한 교통망을 이용할 수 있다. 중랑천, 태릉시장 특화거리 등 풍부한 생활 인프라를 갖춘 곳으로 통합 재개발을 통해 지역 주거환경과 기반시설이 개선될 것으로 기대된다.

DL건설 관계자는 “e편한세상 브랜드 경쟁력을 바탕으로 조합원의 신뢰를 얻어 통합 시공권을 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “서울 도심 내 대규모 랜드마크를 성공리에 조성해 중화동을 중랑구 대표 주거지로 만들겠다”고 말했다.