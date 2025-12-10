국산 CAD·AI 설계 교육 강화를 위한 10억원 상당 교육용 소프트웨어 기증

인텔리젠트 디지털트윈 솔루션 기업 직스테크놀로지가 충남대학교와 산학협력 양해각서(MOU)를 체결하고, 총 10억원 상당의 자사 설계 소프트웨어 직스캐드 AX(ZYXCAD AX), 직스 스페이스(ZYX SPACE), 다이브(DIVE) 교육용 라이선스 및 플랫폼을 기증했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 공학·설계 분야의 교육 경쟁력을 강화하고 미래 산업 인재 양성을 위한 디지털 설계 교육 환경을 구축하기 위해 추진됐다. 직스테크놀로지는 협약 기간 동안 3개 제품의 교육용 제품 기증과 함께 실습 중심의 교육 콘텐츠 및 기술 지원을 제공한다.

또한 충남대학교와 함께 ▷직스캐드 AX 및 직스 스페이스 기반 설계 역량 교육 프로그램 개설·운영 ▷AI 설계 플랫폼 직스 스페이스 공동 개발 및 교육 협력 ▷토목 BIM 응용 소프트웨어 다이브 공동 개발 협력 ▷정기 간담회·포럼 등 교류 협력 프로그램 운영 등을 추진할 예정이다. 내년 상반기에는 직스캐드 AX를 활용한 CAD 경진대회를 개최할 계획이다.

직스캐드 AX는 AI Transformation(AX) 기반의 설계 효율을 지향하는 국산 CAD 소프트웨어로, 오토캐드에서 사용하던 명령어·단축키를 그대로 사용할 수 있어 사용자의 편의성을 최대화한다. 또한, LISP 등 파일 포맷을 지원해 높은 호환성의 설계 환경을 제공한다. 멀티 CPU 기반의 고속 처리 성능과 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하며, 반복 작업 자동화를 돕는 450여 개 CAD 유틸리티 패키지 ‘웍스(Works)’를 기본 탑재해 실무 생산성을 높인다. 직스캐드 AX (ZYXCAD AX)는 조달청 나라장터에 등록되어 공공기관·교육기관에서 활용도가 높다.

직스 스페이스와 다이브는 직스테크놀로지가 보유한 AI·디지털트윈 기술을 기반으로 개발된 차세대 설계·시공 솔루션이다. 직스 스페이스는 건축 설계 과정에 인공지능을 결합해 반복 작업을 자동화하고, 2D 도면의 AI 기반 인식·분류, 3D 자동 모델 생성, 조도 분석 등 다양한 기능을 통해 설계자의 의사결정을 지원한다. 다이브는 건설 현장의 주요 정보를 실시간으로 통합 관리하는 스마트 건설 플랫폼으로, 작업 현황 모니터링, 도면·지적도 연동, 드론·CCTV 기반 현장 관제 등 기능을 제공해 교육·실무 환경에서 효과적인 현장 관리 역량을 강화할 수 있다.

충남대학교는 1952년 개교한 대한민국 대표 국립대학으로, 공학·농업·의학 등 다양한 분야에서 연구와 인재 양성에 앞장서고 있다. 특히 산학연 협력과 실무 중심 교육 강화를 통해 지역과 국가 산업 발전에 기여해오고 있다.

김정겸 충남대학교 총장은 “이번 협약으로 학생들이 국산 CAD 및 AI 기반 설계 도구를 활용해 실무 역량을 기를 수 있을 것으로 기대한다”며 “충남대학교는 직스테크놀로지와 함께 디지털 설계 교육 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

최종복 직스테크놀로지 대표는 “충남대학교는 국내 공학·기술 분야를 선도해 온 대표 대학 중 하나”라며 “이번 협약을 통해 미래 설계 인재들이 국산 기술 기반의 환경에서 배우고 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

직스테크놀로지는 서울대, KAIST, 연세대, 고려대 등 국내 19개 대학을 비롯해 베트남·캄보디아·몽골 등 해외 대학과도 CAD 및 AI 설계 소프트웨어 기증을 이어가며 글로벌 교육 협력 네트워크를 확장하고 있다.