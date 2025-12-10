- 수원시 권선구, 화성, 구리 등 주요 지역 거래 늘고 가격 상승 이어져

- ‘힐스테이트 수원파크포레’ 특별분양에 연일 발길 계속돼 주목

10.15 부동산 대책 이후 규제를 피한 수도권 비규제 지역을 중심으로 가격 상승과 거래 증가가 빠르게 나타나고 있다. 규제지역의 상승세가 둔화된 반면, 규제에서 제외된 지역들은 매수세가 몰리며 전형적인 ‘풍선효과’가 현실화되는 모습이다.

한국부동산원의 주간 아파트 가격동향에 따르면, 수원시 권선구, 화성, 구리 등 주요 비규제 지역의 매매가격은 대책 발표 이후 매주 상승폭을 확대하고 있다. 먼저 수원시 권선구는 규제 직후인 10월 20일에는 전주 대비 0.04% 상승에 불과했으나, 11월 3일 0.13%로 3배 이상 뛰었고 11월 10일에는 0.21%까지 상승 폭을 넓혔다. 11월 17일에도 0.21% 상승률을 유지하며 ‘상승 굳히기’ 국면에 진입한 모습이다.

화성시는 10월 20일 보합(0.00%)에서 시작해 11월 3일 0.26%, 11월 17일에는 0.36%까지 지속적으로 올랐으며, 구리시 역시 10월 20일 0.10%에서 11월 3일 0.52%로 급등한 뒤 11월 17일 0.24%를 기록하며 0.2%대의 견조한 상승세를 유지하고 있다.

거래량 역시 규제 전후로 극명한 차이를 보였다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면, 수원시 권선구는 규제 직전인 2025년 9월 16일~10월 15일까지 아파트 매매거래량이 252건이었으나 규제 이후인 10월16일~11월 13일까지 410건으로 62.7% 급증했다. 구리시는 규제 직전 한 달간 225건에서 규제 직후 347건으로 54.2% 증가했고, 화성시 역시 44.5% 늘어났다.

업계 관계자는 “10.15 부동산 대책 이후 규제를 피한 수도권 비규제 지역에 매수세가 몰리는 풍선효과가 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “가격과 거래 모두 상승 기류를 보이는 가운데, 비규제 지역에서 선보이는 새아파트가 수요자들의 선택지로 더욱 부각될 것”이라고 전했다.

이 같은 흐름 속에서 수원 권선구에서 특별분양 중인 ‘힐스테이트 수원파크포레’에도 연일 수요자들의 발길이 이어지고 있다. 수원에서 유일하게 규제를 피한 권선구라는 점이 매수 대기층의 관심을 끌고 있다는 분석이다. 실제로 현장 문의와 방문이 꾸준히 증가하며 관심이 집중되는 분위기다.

힐스테이트 수원파크포레는 지하 2층~지상 14층, 10개 동, 전용면적 84·113㎡, 총 482세대 규모다. 전용면적 84·113㎡로 전 가구가 수요자들의 선호도가 높은 국민평형과 최근 관심이 높아진 중대형 평형으로 구성된다.

특히 준공 후 특별 분양을 진행 중인 만큼 합리적인 분양가와 다양한 혜택을 제공해 실수요자들의 관심을 끌고 있다.

단지 관계자는 “특히 이번 특별 분양은 계약금 5%에 일부 잔금 유예 혜택이 가능해 초기 자금 부담을 크게 낮춰 호응이 높게 이어지고 있다”며 “또 전 세대에 발코니 확장과 시스템 에어컨 등 고급 옵션을 기본 제공해 실입주자 만족도가 높다”고 전했다.

이러한 금융혜택뿐만 아니라 힐스테이트 수원파크포레는 주변에 다양한 주거 인프라를 두루 겸비했다는 점도 강점으로 꼽힌다. 우선 단지 옆에는 여기산공원과 서호공원, 서호꽃뫼공원, 국립농업박물관 등이 자리해 숲, 공원, 호수를 모두 도보로 이용할 수 있는 뛰어난 주거쾌적성을 갖췄다.

또한 단지 인근으로 지하철 1호선과 신분당선(예정)이 지나가는 화서역, GTX-C(예정), KTX, 수인분당선, 1호선이 지나가는 수원역이 위치해 편리한 교통환경을 자랑한다. 이 밖에도 스타필드, 롯데백화점, AK플라자 등 대형 쇼핑몰이 인접해 있으며, 탑동초, 구운중을 도보로 통학할 수 있어 교육여건도 우수하다.

힐스테이트 수원파크포레는 힐스테이트의 혁신설계가 곳곳에 적용된 빼어난 상품성도 눈에 띈다. 차별화된 문주 설계를 적용해 고급스러움과 상징성을 높였으며 남향 위주 배치와 넓은 동간거리를 통해 채광 및 통풍, 개방감을 확대했다. 내부는 4베이 판상형 위주의 설계와 현관 및 복도 팬트리, 알파룸, 드레스룸 등을 도입해 수납공간과 공간 활용성을 높였다.(타입별 상이)

조경과 커뮤니티도 다채롭게 마련됐다. 먼저 조경으로는 수변시설이 포함된 중앙녹지마당을 비롯해 그린플라자, 숲놀이터, 모던놀이터, 테마가든, 왕벚나무길 등이 구성돼 있어 쾌적함이 돋보인다.

또 커뮤니티는 피트니스센터, G.X룸, 골프연습장, 스크린골프, 주민카페, 게스트하우스 등을 도입해 온 가족이 함께 즐길 수 있도록 구성돼 일상의 풍요로움을 더한다.

한편, 힐스테이트 수원파크포레의 준공 후 특별분양에 대한 자세한 사항은 힐스테이트 수원파크포레 단지 내 마련된 샘플하우스를 방문해 직접 관람 및 상담이 가능하다.