헬로키티·마이멜로디 등 ‘캐릭터 4종’ 레드&그린 포인트 컬러도

[헤럴드경제=강문규 기자] 주방용품 기업 코렐 브랜드(Corelle Brands)의 테이블웨어 코렐(Corelle)이 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 글로벌 인기 캐릭터 ‘산리오캐릭터즈’와 협업한 ‘코렐 산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션’을 홀리데이 한정판으로 출시했다고 10일 밝혔다.

‘코렐 산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션’은 헬로키티, 마이멜로디, 쿠로미, 시나모롤 등 산리오캐릭터즈의 가장 사랑받는 4가지 캐릭터를 크리스마스 테마로 담아냈다. 레드와 그린을 포인트 컬러로 활용해 크리스마스 홀리데이 시즌을 특별하게 연출했으며, 코렐 고유의 화이트 3중 압착 비트렐(Vitrelle™) 유리에는 산리오캐릭터즈의 사랑스러운 표정과 크리스마스 장식들을 담아 보는 것만으로도 즐거운 기분을 선사한다는게 코렐 브랜드의 설명이다.

이번 에디션은 홈파티 플레이트, 홈파티 디쉬, 홈파티 머그 등 총 6종으로 구성된 세트 상품으로 나왔다. 브런치·디저트·티타임 등 다양한 테이블 연출은 물론 크리스마스와 연말 연시 홈파티에 유용하게 사용할 수 있다. 귀여운 디자인과 실용성을 모두 갖춰 선물용으로도 안성맞춤이라는 평가다.

코렐 브랜드 관계자는 “글로벌 인기 캐릭터 산리오캐릭터즈와의 협업을 통해 크리스마스 및 연말 시즌의 테이블을 더욱 특별하게 완성해줄 제품을 선보이게 되어 기쁘다”며 “코렐의 견고함에 산리오캐릭터즈의 사랑스러운 매력과 크리스마스 무드를 더한 이번 에디션과 함께 행복하고 따뜻한 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

코렐 브랜드의 신제품 ‘코렐 산리오캐릭터즈 크리스마스 에디션’은 이마트 온라인몰에서 만나볼 수 있다.