- 도, 대전국토관리청 등 17개 등과 ‘건설 활성화 상생 협력’ 업무협약 - - 41개 기관 참여 건설산업활성화협의회도 가동…“지역업체 육성·지원”

[헤럴드경제= 이권형기자] 발주량 감소와 원자재값 폭등에 따른 공사비 급증으로 건설산업이 크게 위축된 가운데, 충남도가 지역 건설산업을 되살리기 위해 팔을 걷었다.

김태흠 지사는 10일 도청 대회의실에서 방윤석 대전지방국토관리청장 등 17개 기관 대표와 ‘충남 지역 건설산업 활성화를 위한 상생 협력 업무협약’을 체결했다.

도는 또 협약 참여 기관, 15개 시군과 도의회, 대한건설협회 등 총 41개 기관·협회 42명으로 지역건설산업활성화협의회를 구성하고, 가동을 본격 시작했다.

이번 협약과 협의회 구성은 지역 자재·장비 사용, 인력 고용, 음식업과 숙박업 등 다방면으로 지역경제에 미치는 영향이 큰 도내 건설산업 활성화를 위해 마련했다.

협약에 따라 18개 기관은 도내 소재 건설업체 참여와 지역 생산 자재·장비 사용, 지역 인력 고용을 위해 노력한다.

이와 함께 지역제한경쟁입찰 대상 공사 발주를 확대하고, 지역의무공동도급 발주 시 지역 건설업체 참여율이 향상될 수 있도록 지속적으로 노력키로 했다.

또 도내 추진 중인 공공 건설공사에 대한 지역 건설업체 하도급 참여율도 최대한 향상될 수 있도록 힘쓰기로 했다.

각 기관·협회는 도내 추진 공공 건설공사의 지역 건설업체 참여 실적을 정기적으로 도와 공유키로 약속했다.

충남 지역건설산업활성화협의회는 이번 협약사항이 지속적으로 이행될 수 있도록 유지키 위해 꾸렸다.

협의회 주요 역할은 ▷경쟁력 있는 지역 건설업체 지원 및 육성 ▷지역 건설업체 수주율 제고 및 하도급 참여 확대 ▷도내 주요 국책사업 지역 건설업체 참여 확대 ▷지역 건설업체 애로사항 수렴 및 해소 ▷건설산업 관련 제도 개선 및 법령 개정 건의 등이다.

협의회는 연간 두 차례 정기회의를 열고, 위원장이 필요하다고 인정한 경우 임시회의를 연다.

이 자리에서 김태흠 지사는 “건설산업은 지역경제의 근간으로, 건설 경기가 활성화 돼야 지역에 일자리가 늘고, 돈이 돌면서 도내 구석구석 골목상권도 활기가 생긴다”고 말했다.

이어 “이번 협약에 참여한 국가기관과 공공기관도 충남의 소중한 가족인 만큼, 지역과의 상생을 위해 많은 도움을 주시기 바란다”고 당부했다.

충남 지역건설산업활성화협의회와 관련해서는 “도내 공공 부문 발주 기관과 분야별 건설협회가 서로 상생할 수 있는 직접적인 소통 창구가 되어줄 것”이라며 “이를 통해 충남 소재 건설업체와 지역 인력 사용을 확대시키고, 경쟁 입찰률과 도급 참여율도 더욱 높이질 것이라고 기대한다”고 덧붙였다.