[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 투모로우바이투게더의 일본에서의 인기가 탄탄하다.

10일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 투모로우바이투게더의 일본 정규 3집 ‘스타키스드(Starkissed)’가 일본레코드협회에서 골드 디스크 ‘더블 플래티넘’을 받았다. 지난달 기준 누적 출하량 50만 장을 돌파하면서다.

이 음반은 10월 22일 정식 발매, 약 열흘 간의 판매량으로 같은 달 ‘플래티넘’을 획득했다.

일본레코드협회는 매월 음반 누적 출하량에 따라 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상), 트리플 플래티넘(75만 장 이상), 밀리언(100만 장 이상) 등 골드 디스크 인증을 부여한다.

‘스타키스드’는 팀 자체 최고 점수로 오리콘 ‘주간 합산 앨범 랭킹’과 ‘주간 앨범 랭킹’ 정상에 올랐다. 최근 빌보드 재팬이 발표한 2025 연말 결산 차트에서는 ‘톱 앨범 세일즈’(17위)와 ‘다운로드 앨범’(92위)에 이름을 올렸다. 올해 발매한 정규 4집 ‘별의 장: 투게더(TOGETHER)’(12위)와 지난해 선보인 미니 7집 ‘별의 장: 생크추어리(SANCTUARY)’(58위)까지 총 3개의 앨범을 ‘톱 앨범 세일즈’에 올렸다.

투모로우바이투게더가 일본에서 받은 골드 디스크 인증 음반은 총 15장이다. ‘트리플 플래티넘’ 반열에 오른 ‘치카이(CHIKAI, 誓い), ‘더블 플래티넘’ 인증을 획득한 ‘스타키스드’, ‘스위트(SWEET)’, ‘굿 보이 곤 배드(GOOD BOY GONE BAD)’, ‘플래티넘’ 인증을 받은 ‘별의 장: 투게더(TOGETHER)’, ‘별의 장: 생크추어리’, ‘이름의 장: 프리폴(FREEFALL)’, ‘이름의 장: 템테이션(TEMPTATION)’, ‘카오틱 원더랜드(Chaotic Wonderland)’ 등이다.

한편 투모로우바이투게더는 네 번째 월드투어 ‘액트 : 투모로우(ACT : TOMORROW)’의 일환으로 일본 5대 돔 투어를 진행 중이다. 공연은 오는 27~28일 후쿠오카, 2026년 1월 21~22일 도쿄, 2월 7~8일 오사카로 이어진다.