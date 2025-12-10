CGV·아리아 스튜디오 체험형 영화 개발 관객 반응 따라 스토리 전개…능동적 참여 애니·버추얼 라이브·스릴러 등 장르 다양화

[헤럴드경제=손미정 기자] “신비님은 다 보고 듣고 있다구! 거기, 나 보고 있는 거 맞지?”.

도깨비 ‘신비’가 객석에 앉은 관객들을 향해 인사하며 스크린에 등장한다. 그리고 관객들을 상대로 다짜고짜 ‘퇴마단 오디션’을 시작한다. 영화관 귀신인 ‘극장귀’를 물리칠 수 있는 힘을 가진 목소리를 시원하게 뽐내는 것이 관객들의 미션. 이윽고 신비의 구호에 맞춰 힘껏 내지른 함성이 객석 곳곳에서 터져나오고, 이 장면을 실시간으로 보고 듣고 있던 스크린 속 신비는 흡족한 표정으로 ‘합격’을 외친다.

이렇게 퇴마단에 입단한 관객들은 본격적으로 신비와 함께 극장귀를 물리치기 위한 여정을 떠난다. ‘인터랙티브 신비아파트: 극장귀의 속삭임’ 극장판은 이렇게 관객의 적극적인 참여와 함께 문을 연다.

9일 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 ‘인터랙티브 시네마 쇼케이스’가 진행됐다. ‘인터랙티브 시네마’는 인공지능(AI) 에이전트 기술을 활용해 관객의 음성이나 감정 반응에 따라 콘텐츠의 전개가 달라지는 방식의 상영 형태를 말한다. 간단히 말하면 관객들이 목소리가 스토리를 결정하는 영화다.

CGV와 AI 기반 엔터테인먼트 기업 아리아 스튜디오가 함께 개발·제작하고 있는 인터랙티브 시네마는 스크린X, 4DX 등에 이어 다음 세대 극장의 ‘미래’를 제시한다. 관객들은 수동으로 영화관에 앉아 작품을 감상하는 것에서 벗어나 캐릭터와 소통하고, 콘텐츠 흐름에 직접 개입해 능동적으로 이야기에 참여한다. 즉 관객이 인터랙티브 시네마가 지향하는 ‘상호작용’을 완성하는 셈이다.

채수응 아리아 스튜디오 감독은 “인터랙티브 시네마는 관객의 선택이 실제 전개에 반영되고, 한 공간에서 여러 사람이 함께 이야기를 완성해 나가는 새로운 방식의 관람 경험”이라면서 “직접 참여하며 만들어지는 재미와 극장에서만 느낄 수 있는 생생한 몰입을 즐길 수 있다”고 소개했다.

이날 자리에서는 아리아 스튜디오와 CGV가 공개를 앞둔 애니메이션 ‘인터랙티브 신비아파트: 극장귀의 속삭임’, 버추얼 라이브 인 시네마 ‘버추얼 심포니: 더 퍼스트 노트’, 그리고 스릴러 ‘아파트: 리플리의 세계’ 등 3편의 작품에 대한 쇼케이스도 함께 진행됐다. 세 작품의 공통점은 관객들의 적극적인 참여가 있어야만 더 다채롭고 재미있게 즐길 수 있는 콘텐츠라는 점이다.

‘인터랙티브 신비아파트: 극장귀의 속삭임’ 극장판은 국내 인기 아동용 애니메이션 ‘신비아파트’에 ‘인터랙티브 시네마’ 포맷을 접목한 작품이다. 메인 캐릭터인 ‘신비’와 함께 극장귀를 물리치는 여정에서 관객들은 함성을 지르거나, 캐릭터의 질문에 대답하는 등 다양한 방식으로 영화에 참여하게 된다.

눈동자를 굴리며 관객들의 반응을 유심히 살피는 극장귀의 붉은 눈이 마치 실제 살아있는 존재를 마주하고 있는 착각마저 들게 한다.

버추얼 라이브 인 시네마 ‘버추얼 심포니: 더 퍼스트 노트’는 5세대 버추얼 아이돌 문보나의 세계관과 서사를 애니메이션으로 구현했다. 문보나의 신곡을 만나볼 수 있는 공연과 스토리텔링을 동시에 즐길 수 있는 작품이다. 인터랙티브 시네마 기술을 통해 문보나와 관객이 직접적으로 교류할 수 있는 시간도 주어진다.

이날도 문보나는 노래 한 곡이 끝난 후 “오늘 무대 어떠셨나요?”란 인사와 함께 스크린 가운데 서서, 캐릭터 소개, 노래 한 소절, 포토타임 등 객석의 다양한 질문과 부탁에 응하며 관객과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 마지막으로 소개된 ‘아파트: 리플리의 세계’는 기억 보존 시스템 ‘마인드 업로드’가 상용화된 2080년, 2009년에 벌어졌던 미제 살인사건의 유일한 목격자이자 뇌사 상태에 빠진 소년의 기억을 통해 사건의 진실을 알아내는 인터랙티브 스릴러 영화다. 장혁과 조복래, 더보이즈 큐 등이 출연했다.

소년의 기억 속으로 들어가 단서를 찾아내려는 형사가 ‘리플리 증후군’ 현상을 겪는 소년의 왜곡된 기억 너머에 있는 사건의 실체에 다가가게 되고, 그 과정에서 관객들은 영화가 제시하는 다양한 질문과 선택지에 답하면서 각자의 방식으로 사건의 추리를 새롭게 써 내려간다.

예컨대 영화는 ‘정체불명의 방문객이 두드리는 현관문을 열어야 할지, 말아야 할지’ 캐릭터의 다음 행동을 결정하는 것에서부터, 캐릭터의 행동이 ‘살인인지’ 혹은 ‘수사의 일환일 뿐이지’ 등 가치 판단까지도 관객의 선택에 맡긴다.

작중 형사 박중배로 분한 장혁은 “결과를 정해놓지 않고 관객과의 상호작용을 통해서 결과가 달라지는 영화”라면서 “어떻게 영화가 전개될지 호기심이 많이 생긴다”고 말했다.

인터랙티브 시네마의 지향점은 관객들에게 영화를 새로운 경험과 상호작용의 영역으로 확장하는 것이다. 급변하는 콘텐츠 소비 방식에 맞춰 관객들에게 새로운 차원의 재미와 독창적 경험을 선사하는 게 목표다. 영화계에선 인터랙티브 시네마가 침체일로에 빠진 극장가의 새 희망이 될 수 있을지에 대한 기대감이 크다.

무엇보다 인터랙티브 시네마가 제공하는 또 다른 차원의 ‘집단 경험’이 스마트폰 중심의 콘텐츠 소비 방식에 어떠한 변화를 가져올지도 주목된다.

채 감독은 “오프라인 공간에 나와 인터랙티브 시네마를 체험하는 것은 사회적 집단 경험에 대한 부분이 크다”면서 “인터랙티브 시네마는 영화가 던지는 질문에 함께 대답하면서 타인의 생각과 에너지를 공유하고, 서로가 서로에게 거울이 되는 체험의 기회가 될 것”이라고 말했다.

‘아파트: 리플리의 세계’에서 김남준 박사를 연기한 조복래는 “영화업계와 극장이 쉽지 않은 상황에서, 인터랙티브 시네마가 (어려운 시기를) 이겨낼 수 있는 해결 방안이 될 수 있겠다는 생각으로 참여했다”면서 “앞으로 극장의 분위기를 바꿀 수 있는 좋은 시도라고 생각한다”고 말했다.