[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시가 겨울철 노로바이러스 식중독 발생 증가에 대비해 동절기 위생 취약시설에 대한 점검을 진행한다.

10일 대구시에 따르면 시는 이날부터 내년 2월 27일까지 80일간 구·군, 소비자식품위생감시원 등 민·관 합동점검반을 편성해 병원과 산업체 등 급식시설 709곳을 대상으로 유관기관 합동점검을 실시한다.

따라서 시는 소비기한 경과제품 사용·보관, 부패·변질 및 무표시 원료 사용, 비위생적 식품 취급, 조리종사자 건강진단 이행 여부 등 위생 관리 전반을 점검한다.

이번 점검 과정에서 위반 사항이 적발되면 관련 법규에 따라 행정 처분할 방침이다.

대구시는 점검과 함께 겨울철 식중독 예방을 위한 위생수칙 홍보 활동도 진행한다.

노권율 대구시 위생정책과장은 “겨울철은 노로바이러스 식중독 발생 위험이 높은 시기인 만큼 취약시설 안전관리를 더욱 철저히 해 집단식중독 발생을 예방하고 시민들이 안심할 수 있는 급식 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 지난해 12월부터 올해 3월까지 진행된 동절기 점검에서는 730개소를 점검한 결과 4건의 위반 사항이 발견됐다. 주요 위반 사항은 보존식 미보관, 소비기한 경과 제품 보관, 시설 기준 미준수, 소재지 변경 미신고 등이다.