[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉 지역 활력의 새 거점이 될‘자연GREEN파크(울릉군 서면 남서길 일대)’가 문을 열었다.

9일 울릉군에 따르면 농촌신활력플러스사업추진단이 지난 5일 200여명의 군민과 함께 ‘자연GREEN파크’개소식을 열고 사업 성과를 나누는 성과공유회를 개최했다.

농림축산식품부 주관으로 추진중인 울릉군 농촌신활력플러스사업은 지역 자원을 기반으로 한 자립적 성장 구조 마련, 주민 주도 공동체 활성화, 산채밭농업의 가치 확산 등을 목표로 진행돼 왔다.

특히 핵심 주체인 ‘액션그룹’은 지역 특산물 가공, 콘텐츠 개발, 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 활동하며 울릉군의 지속 가능한 지역 활력 조성에 기여 해왔다.

이번 행사에서는 1~3기 액션그룹 9팀이 참여해 그간의 활동 과정과 성과물을 한자리에 선보였다.

산채밭농업을 기반으로 발전시켜 온 다양한 시제품과 프로젝트 결과물이 전시돼 방문객들의 관심을 모았다.

성과공유회에서는 액션그룹이 개발한 시제품을 활용한 전시 부스와 시식·체험 프로그램이 마련돼 방문객들이 직접 사업 성과를 체험했다.

새롭게 문을 연 ‘자연GREEN파크’는 액션그룹은 물론 지역 주민들이 지속적으로 교류하고 활동할 수 있는 지역 핵심 공유거점으로 활용된다.

남한권 울릉군수는 “이번 행사는 그동안 군민들이 함께 만들어 온 성과를 공유하고 축하하는 뜻깊은 자리였다”며 “새롭게 문을 연 자연GREEN파크가 지속 가능한 발전과 지역 공동체 성장을 견인하는 중심 공간이 되길 기대한다“고 말했다.