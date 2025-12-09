도시 경쟁력 입증...56개 지표 종합 평가

[헤럴드경제=박대성 기자] 국립서울대학교 건강문화사업단과 조선일보가 최근 발표한 ‘한국 건강 지수’에서 순천시가 전국 기초단체 252곳 가운데 14위, 호남권에서는 1위로 선정됐다.

한국 건강 지수는 전국 18세 이상 1만 명을 대상으로 실시한 설문조사 결과와 정부·기초단체가 조사해 놓은 각종 건강 통계를 분석·종합 것으로, 신체 활동 정도와 정신건강 상태, 의료 인프라, 공원·등산·산책로 수 등 56개 항목을 분석했다.

순천시는 건강도시 구현을 위해 그동안 의료 인프라 개선과 확충에 지속적으로 힘써 왔다.

현재 정신건강복지센터, 공공산후조리원(1개소)와 심야시간대 달빛어린이병원(3개소), 지역심뇌혈관질환센터, 치매안심센터가 운영 중이며, 지역완결형 공공의료체계 구축과 순천필수의료지원재단 설립도 준비하고 있다.

또한 2023순천만국제정원박람회 기반으로 조성된 오천그린광장과 그린아일랜드는 도심 속 휴식과 치유 공간으로 자리 잡았으며, 동천과 봉화산 둘레길은 시민 건강 증진을 위한 대표적인 걷기 명소로 활용되고 있다.

순천만의 효율적 이용과 보전을 위한 노력은 올해 기초 지자체 최초로 세계자연보전연맹(IUCN)가입으로 이어지며 생태·건강도시의 위상을 높였다.

한편 이번 조사에서 우리나라에서 가장 건강한 기초단체에 경기도 과천시가 종합 1위에 올랐다.