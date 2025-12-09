“통일교가 해산돼야 하면 민주당도 해산돼야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 9일 “이재명 대통령이 또다시 국무회의에서 ‘종교 단체 해산’ 이야기를 끄집어냈다”며 “이재명 정권과 더불어민주당에 불리한 증언들이 쏟아져 나오자, ‘더 말하면 씨를 말리겠다’고 공개적으로 겁박한 것”이라고 주장했다.

장 대표는 이날 페이스북에 “앞으로 얼마나 더 터져 나올지 많이 불안하기는 한 모양”이라며 이같이 적었다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 종교 단체 해산과 관련해 “헌법과 법률을 위반하는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야 한다”고 말했다. 지난주에 이어 거듭 종교 단체 해산을 주장한 것이다.

장 대표는 “현재까지 드러난 내용을 보면, 통일교는 최소한 민주당 관계자 15명에게 금전적 지원을 했다고 한다. 현 정부 장관급 4명과 접촉을 했고, 그 가운데 2명은 총재를 찾아가 만났다고 한다”며 “시중에는 이들의 명단이 담긴 ‘지라시’까지 돌고 있다”고 지적했다.

그는 “이 대통령이 민주당 당대표를 하던 시절에 통일교 인사에게 민주당 당직을 맡겼다는 보도까지 나왔다. 이 대통령은 ‘정치 개입하고 불법 자금으로 이상한 짓’을 했다고 비난했는데, 그 ‘이상한 짓’으로 이익을 본 당사자는 바로 이 정권과 민주당 사람들이었다”며 “통일교가 해산되어야 한다면, 민주당도 해산되어야 할 것”이라고 강조했다.

또 “이 대통령은 자신에게 주어진 대통령의 권한을 ‘방탄’과 ‘정적 죽이기’에 악용해 왔다. 이제 그 권한으로 종교를 탄압하고 국민의 입을 막으려 하고 있다”며 “오물은 아무리 덮어 놓아도 냄새까지 막을 수는 없다. 모든 진실이 드러나는 날, 이 대통령과 민주당이 또 어떤 궤변을 늘어놓을지 궁금하다”고 덧붙였다.