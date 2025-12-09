[헤럴드경제=이원율 기자]다카이치 사나에 일본 총리가 9일 “다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)는 일본 영토”라고 또 억지 주장을 했다.

다카이치 총리는 이날 열린 중의원 예산위원회에서 다카미 야스히로 자민당 의원이 “한국에 의한 불법 점거라는 상황이 한치도 변하지 않고 있다”며 의연한 대응을 요구하자 이같은 반응을 보였다.

다카이치 총리는 “다케시마는 역사적 사실을 비춰봐도, 국제법상으로도 명백히 우리나라(일본)의 고유 영토라는 기본 입장에 근거해 의연하게 대응할 것이라는 데 변함이 없다”고 했다.

또 “국내외에 우리 입장에 대한 정확한 이해가 침투되도록 메시지 발신에도 힘 쓸 것”이라고 했다.

다카이치 총리는 다만 시마네현이 매년 2월22일에 연 다케시마의 날 행사에 정부가 파견할 대표의 급을 높일지에 대해선 언급하지 않았다.

그는 지난 9월27일 자민당 총재 선거에선 “대신(장관)이 다케시마의 날에 당당하게 나가면 좋지 않겠는가”라며 “눈치를 볼 필요가 없다”고 했었다.

일본 정부는 2013년부터 올해까지 13년 연속 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보낸 바 있다.

다카이치 총리는 취임 후인 지난달 10일 정부 대표를 각료(장관)로 격상할지의 물음에 “적절하게 대응할 것”이라고 했다.

한편 지난 달에는 한국 정부가 일본의 독도 영유권 주장 홍보 시설인 도쿄 ‘영토·주권 전시관’ 확장에 항의한 데 대해 일본 각료가 독도는 자국 고유 영토라는 억지 주장을 되풀이하기도 했다.

당시 교도통신에 따르면 아카마 지로 영토문제담당상은 기자회견을 열고 “다케시마는 국제법상 명백히 우리나라(일본)의 고유 영토”라며 “계속해 영토관을 거점으로 국내외 (메시지)발신 강화에 힘쓰겠다”며 억지를 부렸다.

한국 외교부는 같은 날 대변인 명의 성명을 통해 강한 유감을 표하고 시설 폐쇄를 거듭 촉구했다. 주한 일본대사관 총괄공사를 초치해 항의했다.