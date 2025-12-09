[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 찜질방에서 잠자던 여성을 강제추행 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

9일 제주서부경찰서는 강제추행 혐의로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난달 29일 새벽 제주시의 한 찜질방에서 잠자던 여성에게 몰래 접근해 강제추행 한 혐의를 받는다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사중이다.