SKT·KT, 9일부터 사전 예약 SKT, 가성비·어린이 콘텐츠 제공 KT, 유해 사이트 차단 안심박스 LG유플러스도 출시 준비 들어가

통신 3사가 연평균 ‘두 자릿수’ 대로 급성장 중인 국내 키즈폰 시장 공략에 나섰다.

갤럭시 중저가 모델을 기반으로 한 키즈폰 사전 예약이 시작되면서 가성비는 물론, 스마트폰 액세서리, 교육 앱 탑재, 자녀 위치 실시간 공유 등 다양한 혜택을 내세운 통신사 간 경쟁도 치열해지고 있다.

9일 업계에 따르면 국내 초등학생 등 스마트폰 보급률이 증가로 키즈폰 시장이 성장하면서, 이날부터 개시된 키즈용 LTE 스마트폰 사전 예약에 통신 3사가 모두 공을 들이고 있다.

SK텔레콤은 오는 11일까지 T 다이렉트샵을 통해 ‘ZEM 폰 포켓피스’ 온라인 사전 예약을 받는다. 온·오프라인 정식 출시는 이달 12일이다.

ZEM 폰 포켓피스는 기존 ZEM 폰 포켓몬 데이션의 네 번째 시리즈다. 해당 에디션은 포켓몬스터 기반 디자인, 가성비 높은 가격대, 어린이 콘텐츠 혜택 제공 등이 특징이다. 삼성전자 갤럭시 A17 단말기를 기반으로 제작됐고, 색상은 라이트블루로 출시된다. 출고가는 34만9800원(VAT 포함)이다.

SK텔레콤은 ZEM 폰 포켓피스 구매 시 포켓피스 크로스백, 파우치 키링, 폰 케이스, 폰 스트랩, 액정 보호 필름 등을 제공한다. 모두 KC 인증을 받은 제품들이다.

ZEM 폰 포켓피스에는 교육 및 안전 관련 앱도 탑재됐다. 스마트폰 사용 습관 관리, 어학, 초등 시사 뉴스 등 서비스를 이용할 수 있다. 특히 ZEM 앱을 통해 부모와 자녀 계정을 연결하면 실시간 위치 조회, 사용 시간 관리, 안심 설정, 안심 리포트 등도 이용 가능하다.

또 초등 영어 교육을 위한 ‘오래영어’ 앱이 기본으로 들어가 있어, 맞춤형 1대1 학습 커리큘럼이 제공된다. ZEM 폰 포켓피스 이용자라면 오래영어 앱을 6개월간 무료로 쓸 수 있다.

윤명원 SK텔레콤 채널&디바이스 담당은 “앞으로도 SK텔레콤은 부모와 아이가 모두 만족할 수 있는 맞춤형 키즈폰과 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

KT도 이날부터 공식 온라인몰을 통해 폼폼푸린 키즈폰 사전 예약을 받는다. 마찬가지로 공식 출시는 오는 12일이다.

폼폼푸린 키즈폰은 갤럭시 A17을 기반으로 폼폼푸린 테마가 적용된 제품이다. 이를 통해 만 12세 이하 이용자는 KT 주니어 전용 요금 2종 가입할 수 있다.

부모가 10만원 이상 요금제를 사용하고, 자녀가 주니어 전용 요금제를 선택하면 ‘우리아이할인’을 통해 8800원 추가 할인 혜택도 가능하다.

이와 함께 주니어 전용 요금제 가입 이용자는 월 3300원 상당의 KT 안심박스를 무료로 쓸 수 있다. KT 안심박스는 ▷자녀 위치 실시간 확인 ▷유해 사이트 차단 ▷스마트폰 최소 기능만 허용하는 ‘열공모드’ 등 기능을 제공하는 부가서비스다.

이외에도 갤럭시 A17에 활용할 수 있는 액세서리, 라벨 프린터기 등이 함께 제공된다.

아울러 LG유플러스도 현재 키즈폰 출시를 계획 중인 것으로 알려졌다.

손정엽 KT 다바이스 사업본부장 상무도 “매년 많은 고객이 찾는 키즈폰을 올해는 조금 더 완성도 있게 준비했다”고 덧붙였다.

고재우 기자