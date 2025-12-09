최근 부동산 시장의 불확실성이 커지면서 수요자들의 선택 기준은 점점 더 까다로워지고 있다. 변동성이 큰 시기일수록 입지·상품·브랜드 가치가 명확한 단지로 수요가 집중되는 이른바 ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상이 한층 뚜렷해지고 있는 것이다.

특히, 수요자들의 청약통장 사용이 신중해지면서, 단순한 입지 하나만으로는 경쟁력을 확보하기 어려운 분위기다. 생활 편의성과 미래가치, 브랜드 신뢰도를 동시에 갖춘 단지들이 실제 청약 시장에서 높은 인기를 얻고 있으며, 실수요자들은 한 채를 선택하더라도 확실한 집을 고르려는 경향이 강해지고 있다.

실제 청약 시장에서도 이러한 흐름은 명확하게 나타난다. 올해 전국에서 최다 청약자(6만9,476명)가 몰린 ‘잠실 르엘’(9월 분양)은 지하철2·8호선 잠실역을 비롯해 송파구청, 롯데백화점, 석촌호수 등 풍부한 생활 인프라와 브랜드 프리미엄이 결합되며 높은 경쟁률을 기록했다. 지난 1월 전주시 완산구에서 분양한 ‘더샵 라비온드’ 역시 도심 인프라와 향후 개발 기대감이 맞물리며 836가구 모집에 2만1,816명이 청약, 평균 26.1대 1의 경쟁률을 나타냈다.

업계 관계자는 “요즘 수요자들은 주변 자연·교통·교육·생활시설 같은 입지 요소뿐 아니라, 실제 거주 만족도를 좌우하는 평면 구성, 커뮤니티 수준, 단지 설계 완성도까지 꼼꼼하게 따져본다”며, “입지여건이 탄탄한 단지는 실수요가 꾸준한 데다, 브랜드 단지는 설계와 품질 경쟁력까지 더해져 중·장기적인 가치 측면에서도 높은 선호도를 유지한다”고 말했다.

HDC현대산업개발이 신월2구역 재건축 사업을 통해 공급하는 ‘창원 센트럴 아이파크’도 똘똘한 한 채로 많은 관심을 받고 있다. 생활 편의·교육·자연환경을 두루 갖춘 입지에 차별화된 설계와 브랜드 신뢰도까지 더해져, 실거주 수요자들이 선호할 요소를 폭넓게 충족하는 단지라는 평가다.

창원시 성산구 신월동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~ 지상 최고 33층, 12개 동, 전용면적 59~103㎡ 총 1,509가구로 조성된다. 이 중 전용면적 59㎡ 36가구가 일반 분양 물량이다.

‘창원 센트럴 아이파크’는 반경 1km 내외에 창원시청, 경상남도청, 창원중부경찰서, 경남지방병무청, 창원지방법원, 상남동행정복지센터 등 주요 행정시설을 비롯해 롯데백화점, 이마트, 상남시장, CGV, 성산아트홀, 시민생활체육관 등 쇼핑·문화시설이 자리하고 있어 편리한 도심 생활을 누릴 수 있다.

교육여건도 우수하다. 신월초, 상남초, 신월중, 토월중, 창원신월고 등 다수의 학교시설이 모두 도보권에 위치하고 있으며, 학원가 이용도 편리하다. 창원광장, 용지공원, 가음정근린공원 등 녹지도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

단지의 상품 경쟁력도 주목할 만하다. 남향 위주의 단지 배치와 판상형·타워형의 조화로운 설계를 통해 일조와 통풍을 확보했다. 지상에 차량이 없는 안전하고 쾌적한 단지로 계획됐으며, 단지 곳곳에 그랜드 코트, 락 가든, 힐 가든, 리빙 가든 등 다양한 테마의 조경 공간이 조성돼 자연 친화적인 주거 환경을 제공한다. 또한, 피트니스, 골프연습장, 작은도서관, 어린이집, 게스트룸, 스카이라운지 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

입주민의 주거 편의성을 높여줄 첨단 시스템도 도입된다. 각 세대에는 거실 월패드와 스마트스위치(세대 현관 적용)가 설치돼 조명·난방·환기·도어록 제어 및 엘리베이터 호출, 날씨 정보 등 홈네트워크 서비스를 편리하게 이용할 수 있다. 공용현관과 세대현관에는 안면인식 시스템이 적용돼 비접촉 출입이 가능하며, 세대 현관에는 푸시앤풀(Push & Pull) 방식의 지문인식 디지털 도어록도 설치된다.

‘창원 센트럴 아이파크’는 12월 9일(화) 1순위 청약에 나서며, 관련 자세한 정보는 공식 홈페이지 또는 대표번호를 통해 확인할 수 있다.