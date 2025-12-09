[헤럴드경제=이명수 기자] 한 아파트 엘리베이터에서 배달하던 치킨을 몰래 꺼내 먹고 바닥에 뼈를 버린 배달원의 행각이 포착됐다.

지난 8일 JTBC ‘사건반장’은 아파트 엘리베이터 폐쇄회로(CC)TV를 통해 배달원의 수상한 행각을 목격했다는 제보를 소개했다.

지난 2일 저녁, 한 배달원이 치킨 배달을 위해 아파트 안으로 들어왔다.

해당 배달원은 건물 입구에서부터 배달 상자를 뒤적이다 엘리베이터에 탑승하자마자 닭다리 하나를 꺼내 먹는다.

배달을 마친 후에도 계속해서 닭다리를 뜯더니 다 먹고 뼈를 엘리베이터 바닥에 버리기까지 했다.

그는 발을 이용해 구석에 뼈를 밀어 놓고 사라졌다.

제보자는 경기도 고양시의 한 복합 주거 단지에서 근무하는 관리인으로, “치킨 뼈 하나가 엘리베이터 바닥에 떨어져 있는 것이 수상해 CCTV를 확인하다가 해당 장면을 발견했다”고 전해졌다.

이어 “배달하는 과정에서 엄청 자연스럽게 치킨 다리를 빼 먹었다. 한두 번 해본 솜씨가 아니다. 매우 잘 빼 먹는 사람이다”라고 덧붙였다.

영상을 본 누리꾼들은 “순살도 아니고 치킨 조각 맞춰버리는 한국인을 상대로 닭다리를 빼 먹냐”, “엘리베이터에 뼈를 안 버렸으면 경비원도 CCTV는 안 돌려 봤겠지. 저건 지능이 낮은 거다” 등의 반응을 보였다.