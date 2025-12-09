울산 오대석·장기관 소방관 제안 중앙우수제안 선정 ‘국무총리상’ 호스 4㎞까지 전개·회수 자동화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 화재 진압의 성패는 신속한 소방용수 확보에 달려 있다. 소방호스를 아코디언처럼 펼쳤다 접는 방식으로 손쉽게 불이 발생한 곳까지 전개할 수 있는 ‘소방호스 전개 소방차’를 개발한 울산소방본부 오대석·장기관 소방관이 ‘2025년 중앙우수제안’의 공무원 제안 부문 국무총리상(동상)을 수상했다. 시상식은 9일 오후 2시 정부세종청사 중앙동 대회의실에서 열린다.

‘중앙우수제안’은 행정안전부가 행정 서비스 질 제고를 위해 국민과 공무원의 창의적 아이디어를 정책에 반영할 목적으로 해마다 시행하고 있다. 수상 제안은 중앙우수제안심사위원회의 심사와 국민 온라인 투표, 종합심사를 거쳐 최종 결정될 정도로 우수성을 인정받는다.

이번에 국무총리상을 수상한 ‘소방호스 전개 소방차’는 개발자들이 소방관으로서 지난 3월 발생한 울주군의 대형 산불을 진압하면서 수원(소화전)과 화재 현장의 거리, 험난한 지형이 문제임을 절감하고 연구한 현장의 산물이다.

개발자들은 거리 문제와 함께 호스의 전개 및 회수 과정에서 발생하는 소방관의 육체적 부담과 시간 지연 문제를 해결하고 신속한 급수라인을 구축하는 데 연구의 초점을 맞췄다.

이에 따라 ▷최대 4㎞의 급수라인을 신속히 구축할 수 있도록 ▷4륜구동 5t 트럭에 ▷65㎜×30m 기준 소방 호스 135본을 적재하는 가변식 구조로 적재함을 설계하고 ▷전동식 호스 회수 및 잔수 제거 기능을 갖춘 ‘소방호스 전개 소방차’를 개발했다.

이 소방차가 도입되면 소방호스를 화재 현장까지 전개하고 회수할 때 발생하는 꼬임 현상과 4~6㎏에 달하는 호스 무게 및 험준한 지형 때문에 화재현장까지 접근하지 못하는 경우는 없을 것으로 기대된다.

울산시는 이 제안에 대해 이미 2026년 본예산에 반영했으며, 차량 제작 및 검수를 거쳐 내년 11월에는 소방서에 배치할 계획이다.

울산시 관계자는 “현장을 지키는 소방대원들의 경험과 고민이 담긴 아이디어가 중앙우수제안에 선정된 만큼, ‘소방호스 전개 소방차’가 현장에서 빨리 역할을 할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.