- 도, 보건복지부 ‘아동정책시행계획 추진 실적 평가’서 장관상

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 아동정책 시행계획 추진 실적의 우수성을 전국서 인정받으며 ‘아이 키우기 좋은 충남’의 위상을 다시 한 번 입증했다.

도는 지난 8일 원주시 오크밸리 리조트에서 열린 ‘2025년 제13회 아동정책포럼’에서 ‘2024년 아동정책 시행계획 추진 실적 평가’ 우수 지자체로 선정돼 보건복지부 장관상 수상의 영예를 안았다.

이번 평가에선 아동의 권리 증진·보호를 위한 지자체의 노력도, 정책성과 달성도 등을 종합적으로 심사했다.

도는 광역 단위에서 아동정책의 비전과 방향을 수립해 정책의 일관성을 확보하고, 특히 아이를 낳으면 성인이 될 때까지 책임지는 풀케어 돌봄 정책을 바탕으로 아동돌봄 사각지대를 최소화하는 데 집중해 높은 평가를 받았다.

또 위기에 놓인 아동을 보호하기 위한 공공 아동 보호 사업의 수와 관련 예산 규모가 크다는 점, 아동정책 분야에서 높은 수준의 집행률로 정책이 단순 계획에 머물지 않고 실질적인 아동 보호 효과까지 이어졌다는 점에서 호평 받았다.

아울러 아동의 기본권인 놀이권을 보장하고자 지난해 광역 차원에서 관련 조례를 제정해 제도적 기반을 강화하고 아동 친화적 놀이·여가 환경을 조성하기 위해 공공 체육 및 문화시설 이용 시 아동 우대 정책을 잘 갖춘 점도 긍정적인 평가를 받았다.

조원태 도 인구정책과장은 “이번 보건복지부 평가에서 우수 지자체로 선정된 것은 ‘모든 아동이 차별 없이 행복한 충남’을 만들기 위해 도·시군 공직자와 지역사회가 한마음으로 노력해 온 값진 결실”이라며 “앞으로도 365일 24시간 아동돌봄 서비스를 강화하는 등 더 나은 아동 돌봄 환경을 제공할 수 있도록 지속 노력할 것”이라고 말했다.

한편 도는 중앙정부의 정책 기조에 발맞추면서 도만의 차별화된 아동정책을 지속 발굴하고 아동돌봄 공백 해소와 공공 아동 보호 안전망 강화를 최우선 목표로 삼고 정책을 추진해 나갈 계획이다.