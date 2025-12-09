주산연 12월 아파트분양전망지수 전국 평균 66.3…23년12월 이후 최저

[헤럴드경제=김희량 기자] 고강도 수요 규제로 수도권 분양시장이 위축되면서 12월 전국 아파트분양전망지수가 2년 만에 최저점을 찍었다. 특히 인천은 미분양 아파트 증가 추세와 함께 단기 공급 과잉이 예정돼 지수가 전국 대비 3배 가까이 급락했다.

9일 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 12월 아파트 분양전망지수는 전달 대비 전국 평균 5.8포인트(p) 상승한 66.3으로 나타났다고 밝혔다. 이 지수는 100을 넘으면 분양 전망을 긍정적으로 보는 것으로 100 아래일 경우 그 반대를 뜻한다.

수도권에서 서울(84.8→81.8, 3.0p↓)과 인천(65.2→48.0, 17.2p↓)은 하락 전망됐으나 경기는 1.7p(69.7→71.4) 상승 전망됐다. 주산연 측은 “서울은 10·15 대책에 따른 집값 상승폭 완화 및 대출금리 상승에 따라 소포 하락 전망된 것으로 보인다”면서 “반면 경기는 규제지구 인접지 중심으로 풍선효과가 나타난 영향”이라고 설명했다.

인천 전망이 하락한 것은 10월 주택 매매거래량이 수도권에서 유일하게 감소하는 등 풍선효과에 따른 매수세가 나타나지 못했기 때문으로 풀이됐다. 또 9월 대비 10월 미분양 물량이 ­18.9% 증가했고 연말까지 9000세대 규모의 신규 분양이 예정된 점도 영향을 줬다.

비수도권에서는 울산 14.3p(71.4→85.7), 대전 1.5p(92.3→93.8), 세종은 1.3p (83.3→84.6) 상승 전망됐으며, 광주 27.0p(71.4→44.4), 제주 14.3p(64.3→50.0), 경북 14.1p (83.3→69.2), 충남 13.5p(75.0→61.5), 대구 11.4p(86.4→75.0), 전북 6.7p(66.7→60.0), 부산 5.0p(80.0→75.0), 경남 4.7p(71.4→66.7), 강원은 1.1p(55.6→54.5) 하락 전망됐다. 충북(55.6p)과 전남(50.0p)은 변동 없이 전월과 동일하게 전망됐다.

특히 울산은 자동차, 조선업 등 지역 주력산업의 업황이 개선되며 집값 상승률이 서울, 경기에 이어 세번째로 높게 유지되고 있다. 주산연 관계자는 “­ 부동산원에 따른 입주예정물량이 내년과 내후년까지 지속적으로 감소할 전망”이라며 “이러한 공급 부족은 분양수요 위축과 맞물린다면 집값 상승을 초래할 수 있어 분양시장 회복과 공급 기반 확충을 위한 대책 마련이 필요하다”고 강조했다.

12월 분양가격 전망지수는 전월 대비 1.6p 상승한 101.6으로 전망됐다. 이는 고환율이 지속되면서 해외 수입 건설 원자재 가격이 상승하고 시장 금리 상승으로 인한 금융비용이 늘어난 영향이다.

분양물량 전망지수는 전월 대비 4.7p 상승한 84.4로 파악됐다. 주산연 관계자는 “건설사들이 PF 만기 연장 및 사업 재구조화 등의 부담을 줄이기 위해 연내 분양을 서두르는 움직임이 반영된 것”이라며 “중장기적 공급 부족에 대한 대응이 필요하다”고 말했다.

미분양물량 전망지수는 전월 대비 3.1p 상승한 101.6을 기록했다. 이는 10·15 대책 후 선호단지 쏠림 현상이 니타나 분양시장 내에서도 양극화가 심화된 영향으로 분석됐다.