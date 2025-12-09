서울시 도계위 수권위서 수정가결 샛강 연결녹지·업무연계 시설 확충 여의도 재건축 신통계획으로 속도

[헤럴드경제=서정은 기자] 서울 여의도 광장아파트가 신속통합기획을 통해 최고 49층, 1314세대(임대 219세대) 규모의 주거복합단지로 재탄생한다. 광장아파트는 여의도 일대 12개 재건축 단지 중 여덟번째로 정비계획을 통과했다. 여의도 일대 단지들이 일제히 재건축에 나서면서 한강변 스카이라인도 재편될 전망이다.

서울시는 8일 열린 ‘제13차 도시계획위원회 수권분과위원회’에서 여의도 광장아파트 재건축 정비계획 결정(안)을 ‘수정가결’ 했다고 9일 밝혔다.

광장아파트는 1978년에 준공된 샛강변 노후단지로 이번 정비계획을 통해 용도지역이 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 변경된다.

정비계획에는 샛강변 연결녹지와 여의나루로변 소공원 조성이 포함됐다. 이를 통해 인근 직장인과 주민을 위한 산책로와 휴식공간을 확보하고, 샛강공원과 여의도역을 잇는 보행 접근성도 개선할 방침이다. 고령화 추세를 고려해 사회복지시설을 신설하고, 여의도역 주변 업무시설과 연계가 가능한 서울시 공공임대업무시설을 확보해 지역 내 자족 기능도 강화했다.

주요 가로변에는 공개공지를 조성해 개방감을 높이고, 단지 중앙부에 공공보행통로를 마련한다. 단지 내·외부 동선을 연결해 인근 업무종사자와 주민들의 보행 편의성을 향상시켰다. 서울시는 이번 심의 결과를 반영해 통합심의를 거쳐 건축계획을 신속하게 확정할 계획이다.

현재 여의도에는 12개 단지에서 재건축사업을 추진 중이다. 정비계획이 이미 결정된 단지 중 대교·한양아파트는 사업시행계획 인가를 완료했고 시범아파트는 통합심의를 통과했다. 공작아파트는 통합심의를 준비 중이고, 진주·수정아파트는 조합설립준비 단계에 들어갔다.

이밖에 목화·광장(28, 38-1)·삼익·은하아파트는 정비계획을 마련 중이며 삼부아파트는 신통기획 자문을 받고 있다. 서울시는 내년 1월까지 12개 재건축 단지 모두 정비계획을 결정하는 것을 목표로 하고 있다.

최진석 서울시 주택실장은 “광장아파트가 샛강을 품은 고급 주거복합단지로 재탄생해 여의도 일대 재건축사업에도 긍정적인 영향을 미칠 것”이라며 “앞으로도 사업이 신속히 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.