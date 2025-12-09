수능일 합동 추진을 통한 유관기관 현장 협력 강화...권역별 분산 운영으로 지역 밀착 점검 체계 구축 업소 방문을 통한 주류·담배 판매 금지 준수 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구가 11월 13일 수능일부터 12월 2일까지 총 5회에 걸쳐 청소년 일탈행위 예방과 유해환경으로부터의 보호를 위한 ‘청소년 유해환경 개선 캠페인’을 실시했다.

수능일 캠페인은 성북경찰서 여성청소년계, 성북구청소년상담복지센터와 합동으로 진행됐다.

이후 권역별 캠페인은 성북구청소년지도협의회(회장 노영식)가 성북구를 4개 권역으로 나누어 진행했다. 캠페인에는 70여 명의 청소년지도위원이 참여, 성신여대입구역, 월곡 생명의 전화, 정릉시장, 석관동 먹자 골목 등에서 일반음식점, 편의점, 마트, 노래방 등 200여 곳을 방문해 주류·담배 판매 금지 표시 부착 여부와 19세 미만 고용·출입 제한 준수 여부 등을 점검했다. 참여자들은 사업주에게 안내문을 전달해 청소년 유해물질 판매 금지를 요청하고, 가두 캠페인을 병행했다.

노영식 성북구청소년지도협의회장은 “성북구에서 청소년이 안전하게 일상을 누릴 수 있도록 협의회가 최선을 다하겠다”고 말했다.

성북구 관계자는 “아동친화도시 선도 지자체로서 유해환경으로부터 청소년을 보호하고 연말 증가가 예상되는 청소년보호법 위반 사례를 점검해 안전한 생활환경을 조성하겠다”고 밝혔다.