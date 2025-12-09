[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 한울원자력본부는 오는 16일과 17일 이틀 간 한울에너지팜 대강당에서 극장판 애니메이션 ‘바다 탐험대 옥토넛 어보브 앤 비욘드: 콰지의 깜짝 어드벤처’를 상영한다고 8일 밝혔다.

‘콰지의 깜짝 어드벤처’는 5가지 이야기로 구성된 옴니버스 형태의 애니메이션 영화다.

옥토넛의 해적 고양이 대원 콰지와 여러 요원들이 협력해 바닷속 난파선과 열대우림, 사막 등 어린이의 상상력과 호기심을 자극하는 자연 환경 속에서 펼치는 신나는 모험기를 보여준다.

이 영화는 전체관람가로 16일과 17일 각각 오전 10시 30분과 오후 7시 모두 4차례에 걸쳐 상여한다.

러닝타임은 60분이며 양일 오전 회차는 관내 유치원·어린이집 초청 관람으로 운영한다. 일반 관람은 오후 7시 회차에 사전 예약 없이 선착순으로 입장 가능하다. 자세한 내용은 한울본부 홍보부로 문의하면 된다.

이세용 본부장은 “매월 영화를 통해 울진군민과 소통할 수 있다“며 ”내년에는 다시 보고 싶은 고전과 영화제 출품 독립영화 등 장르의 폭을 더욱 넓혀 보다 풍성한 문화 경험을 선사하기 위해 노력하겠다”고 말했다.