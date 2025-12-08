[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구 2026년 상반기 5급 이상 인사발령(2026.1.1일자)
◆서울 광진구 (5급 → 4급 승진)△기획예산과 김애덕 △세무1과 박진영 △자양제3동 한미라
(6급 → 5급 승진)△행정지원과 한중식 △재무과 안경숙 △스마트정보과 차연주 △기획예산과 최정신 △지역경제과 김미녀 △어르신복지과 오연희 △교통행정과 안미경 △교통지도과 강경애 △자양제4동 이춘희
입력 2025-12-08 23:12:29
조진웅의 은퇴, 대한민국 대중문화가 마주한 용서의 한계와 공인의 책임
▶대중문화평론가 김종원이 던지는 ‘세 가지 질문’ [대중문화평론가=김종원]배우 조진웅이 연예계를 떠났다. 조진웅의 은퇴 선언은 단순한 개인의 하차를 넘어, 대한민국 사회가 ‘용서의 한계’와 ‘공인의 책임’이라는 두 개의 극단적인 윤리적 딜레마에 봉착했음을 보여준다. 이 사건은 대중문화의 윤리적 잣대 논쟁을 넘어, 정치가 문화 영역을 어떻게 소비하는지까지 드
“박나래 주사이모 나왔다던 ‘포강의과대’ 존재 안해”…국내 의대생들 반박
[헤럴드경제=채상우 기자] 개그우먼 박나래 불법 의료 의혹 관련해 약물을 공급했다는 ‘주사 이모’로 알려진 A씨가 자신이 내몽고 포강의과대학병원을 나왔다며 억울함을 토로했다. 이를 두고 국내 의료계는 존재하지 않는 유령대학이라며, 반박하고 나섰다. 7일 젊은 의사와 의대생들로 구성된 ‘공정한 사회를 바라는 의사들의 모임’(공의모)은 이날 성명을 내고 “코미디언 박나래 씨의 ‘주사 이모’로 알려진 A씨는 불법 의료행위를 부인하며, 지난 7일 인스타그램을 통해 자신이 ‘내몽고 포강의과대학병원에서 교수로 역임했다’고 주장했으나 확인 결과 ‘포강의과대학’이라는 의과대학은 존재하지 않았다”고 주장했다. 공의모는 “중국의 의과대학 수는 집계 방식에 따라 162~171개로 확인된다”며 “중국의 공식 의대 인증 단체인 ‘전국개설임상의학전업적대학’ 자료에 따르면 162개의 의과대학이 있으며, 내몽고 지역에 위치한 의대는 내몽고의대, 내몽고민족대학 의대, 내몽고적봉의대(치펑의대), 내몽고포두의대(바오
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판
