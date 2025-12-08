광진구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구 2026년 상반기 5급 이상 인사발령(2026.1.1일자)

서울 광진구 (5급 → 4급 승진)△기획예산과 김애덕 △세무1과 박진영 △자양제3동 한미라

(6급 → 5급 승진)△행정지원과 한중식 △재무과 안경숙 △스마트정보과 차연주 △기획예산과 최정신 △지역경제과 김미녀 △어르신복지과 오연희 △교통행정과 안미경 △교통지도과 강경애 △자양제4동 이춘희


