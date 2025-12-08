[헤럴드경제=박세정 기자] “‘재탕, 삼탕이다’ 욕먹어도 계속 나오는 이유 있다?”

티빙의 일반인 연애 프로그램 ‘환승연애4’의 질주가 계속되고 있다. ‘시즌4’도 ‘흥행 불패’를 다시 한번 입증하면서, 온라인동영상플랫폼(OTT) 최고 ‘효자’ 장르로 존재감을 굳혔다.

‘일반인 연애’ 프로그램은 티빙뿐만 아니라 넷플릭스의 ‘솔로지옥’, ENA의 ‘나는솔로’ 등이 지속적으로 제작되고 있다. 3억~8억원대 막대한 출연료가 지급되는 유명 배우에 비해, 일반인 연애 프로 출연자들의 출연료는 100만~1000만원 수준으로 알려져있다.

투입되는 제작 비용에 비해 확실한 효과를 거두는 콘텐츠 장르가 되면서, OTT들의 관련 콘텐츠 제작은 계속 이어질 전망이다.

8일 티빙에 따르면, 티빙 오리지널 ‘환승연애4’가 9주 연속 주간유료가입기여자수 1위를 기록했다. 공개 첫 주 만에 유료가입기여자 수 1위를 달성한 데 이어, 9주 연속 1위 자리를 지키는 ‘진기록’이다.

공개 후 10일간을 기준으로 보면 유료가입기여자 수가 시즌1보다 약 530% 증가했다. 시즌2와 시즌3보다는 각각 149%, 74% 늘어난 것으로 나타났다. 역대 시즌 가운데 가장 빠른 증가세다.

‘환승연애’ 시리즈는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 일반인 연애 프로그램이다.

네 번째 시즌이 진행되는 동안 ‘흥행 불패’ 공식을 이어가면서 티빙의 대표 지적재산권(IP)으로 자리매김했다는 평가다.

일반인 연애 프로그램은 이제 하나의 장르로 자리 잡았다. 티빙 외 넷플릭스도 일반인 연애 예능 ‘솔로지옥’을 지속 제작하고 있다. 올 1월 ‘솔로지옥4’에 이어 내년 초 ‘솔로지옥5’을 선보일 예정이다. ENA의 ‘나는 솔로’ 역시 꾸준한 화제성을 유지하며 방영되고 있다.

비슷한 포맷의 일반인 연애 프로그램이 우후죽순 생겨나면서 한때 시청자들은 “식상하다” “진부하다”등의 평가를 내놓기도 했다. 일부 출연진의 일탈로 프로그램 외 잡음도 일었다.

이같은 평가에도 OTT들이 ‘일반인 예능’을 포기하지 않는 이유는 투입되는 비용 대비, 확실한 효과를 거둘 수 있다는 점 때문이다.

유명 배우들이 출연하는 시리즈물의 경우, 수억원에 달하는 회당 출연료가 발생하지만 일반인 연애 프로그램은 이에 대한 부담을 확 줄일 수 있다. 상대적으로 낮은 제작비로, 높은 시청률, 화제성 효과를 볼 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

실제 넷플릭스의 유명 배우 출연료는 3~5억원대인 반면, 솔로지옥 출연진의 출연료는 회당 100만원 안팎으로 책정된 것으로 알려져있다. ENA의 ‘나는솔로’의 경우 기본 출연료가 100만원이다. 성과에 따라 출연진 별로 추가 인센티브 등이 제공되기도 한다.

티빙의 환승연애 역시 한 때 ‘회당’ 출연료가 1000만원에 달한다는 소문이 돌기도 했다. 티빙 측은 출연료 규모를 공식적으로 밝히지 않고 있으나, 이보다는 적은 수준일 것이라고 보는 시각이 대부분이다. 20부로 제작되는 전체 출연료가 1000만~2000만원선인 것으로 업계는 보고 있다.