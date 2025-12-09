영유아 식품 전문기업 베베쿡은 이유식 업계 최초로 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 취득하고, 고객 정보를 보호하기 위한 제반 조치와 활동을 체계적·지속적으로 수행하고 있다고 밝혔다.

ISMS 인증은 정보보호 정책과 조직, 위험관리, 보호대책, 사후관리 등 전반적인 업무 체계가 적절히 구축·운영되고 있는지를 종합적으로 평가하는 국내 최고 수준의 정보보호 관리체계 인증 제도다. 인증 취득을 위해서는 관리체계 수립 및 운영, 보호대책 요구사항 등 총 80개 기준에 대한 적합성 평가를 모두 충족해야 한다.

베베쿡은 ‘온라인몰 서비스 운영’ 범위에 대해 지난 2024년 11월 6일 ISMS 인증을 획득했으며, 인증은 3년간 유효하다. 베베쿡은 인증 유지 기간 동안에도 정기적인 점검과 보완 활동을 통해 관리체계를 지속적으로 강화하고 있다.

이번 ISMS 인증 취득을 통해 베베쿡은 정보보안 리스크 관리 역량을 공식적으로 입증했으며, 이유식 업계에서 최고 수준의 정보보호 관리체계를 갖춘 경쟁력 있는 기업임을 대외적으로 인정받았다.

베베쿡 보안관리 담당자는 “이유식 업계 최초로 ISMS 인증을 취득해 지속적으로 관리하고 있으며, 더욱 안전한 정보보호 체계를 기반으로 서비스를 운영하겠다”며 “베베쿡을 이용하는 고객들이 플랫폼을 안심하고 이용할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

보다 자세한 인증 정보는 베베쿡 홈페이지에서 확인할 수 있다.