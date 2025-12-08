페이스북 통해 ‘검사-정치인’ 인생 회한

[헤럴드경제=한지숙 기자] 홍준표 전 대구시장은 “다시 태어나면 역사학자로 살고 싶다”고 했다.

홍 전 시장은 8일 페이스북에 글을 올려 “수능 치루고 대학 입시를 앞둔 청년들이 평생을 좌우할 진로 결정을 보다 신중하게 했으면 좋겠다”면서 이같은 바람을 적었다.

그는 “52년 전에 고려대 법대(행정학과 72학번)를 가지 않고 경북대 의대를, 육사 32기로 갔다면 내 인생은 어떻게 전개되었을까”라며 가보지 않은 길을 돌아다봤다.

이어 “육사를 갔으면 아마 합천 동향 출신 전두환의 부하로 스카우트 되어 보안사에서 설치다가 내란범으로 몰려 인생 망쳤을 가능성이 컸을 것이고 경북대 의대를 갔으면 지금쯤 시골 한적한 곳에 가서 의사로 늙어 갔을 것”이라고 했다.

그러면서 “갈등 많은 곳만 찾아 다닌 죄로 늙어 가면서까지 반대 진영으로부터 무얼해도 욕먹는 사람으로 세월을 보내니 참 아쉽다”라고 회한을 드러냈다.

홍 전 시장은 경상남도 창녕 출신으로 전두환과 같은 대구에서 중·고등학교를 다녔다. 그는 당초 의대 진학을 목표로 대구 영남고 시절 이과를 택했던 것으로 알려졌다. 가정 형편이 어려웠던 그는 1971년 10월 육사에 특차로 합격했으나 입학을 포기했다. 부친이 사람들에게 무시당하는 것을 본 뒤 ‘검사가 되겠다’며 의대 진학을 권하는 담임 선생님을 설득해 고려대 법대 진학 원서에 도장을 받는데 성공, 본고사를 거쳐 고대 법대에 들어갔다.

앞서 홍 전 시장은 22대 총선을 하루 앞둔 2024년 4월 9일에도 “이과 출신인 내가 의대를 지망하다가 본고사 한 달 앞두고 법대로 갔다”며 “그때 의대로 갔으면 지금보다 훨씬 갈등 없는 세상에 살았을 터인데 가끔 잘못 선택한 게 아니었는지 후회할 때가 있다”고 아쉬움을 드러낸 바 있다.