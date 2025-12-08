[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남문화재단(대표이사 윤정국)이 운영하는 성남문화예술교육센터(꿈꾸는예술터)가 지역의 문화예술교육가와 단체, 시민 등이 참여하는 ‘2025 성남 문화예술교육주간’을 개최한다.

성남문화예술교육센터 개관일(12월 10일) 주간에 맞춰 오는 9일부터 15일까지 이어지는 ‘2025 성남 문화예술교육주간’은 라운드테이블과 박람회, 전시회, 네트워크 파티 등 올해 사업 성과를 공유하고 향후의 추진 방향을 함께 모색하는 자리로 준비됐다.

오는 9일 오후 4시 30분부터 진행되는 유아문화예술교육 ‘그림책 예술놀이’ 라운드테이블은 유아교육기관 교사와 예술교육가, 관계자 등이 참석해 연령의 경계를 넘어 상호 성장을 이끄는 유아 문화예술교육의 방향을 주제로 다양한 의견을 나눈다. 10일은 예술교육가들의 다양한 활동 이야기를 함께 나누고 교류를 확장하는 문화예술교육박람회 ‘콩콩예술예술’과 네트워크 파티가 펼쳐진다.

성남문화예술교육센터의 대표 사업 중 하나인 교과 연계 교육연극 성과공유회와 문화예술교육사의 역량 강화를 위한 담론모임도 이어진다.

지난 8월부터 11월까지 진행한 중장년 인문 프로그램 ‘인문학으로 보는 성남 어반 씬’의 성과를 공유하는 전시 ‘Re:flection_도시가 삶이 될 때’도 만날 수 있다. 생애 전환기를 맞은 중장년 특화 ‘인문학으로 보는 성남 어반 씬’은 12차시의 정규 강좌와 특강을 통해 예술을 기반으로, 도시와 삶의 관계 등을 인문학적 시각으로 탐색하며, 자신의 경험을 기록해 나가는 과정으로 운영됐다.

이번 전시에서는 사진과 글로 기록한 결과물을 공유하고, 그 여정을 소개하는 북 콘서트도 함께 진행된다. 도시를 탐색하며 쌓아온 생각과 경험을 다양한 형식으로 나누면서, 중장년 인문교육의 의미와 성과를 함께 살펴보는 시간이 될 것으로 보인다.

성남문화재단은 이번 문화예술교육주간을 통해 재단과 지역 예술교육 주체들과의 협력을 강화해 성남 예술교육이 지속적으로 확장될 수 있는 기반을 마련할 계획이다.