4% 안팎 시장 전망치 크게 상회 월간 무역흑자 1000억불 넘어

[헤럴드경제=김영철 기자] 미중 양국이 무역 전쟁 ‘휴전’을 결정하고 관계 안정화에 나선 가운데, 중국의 지난달 수출액이 시장 예상치를 웃도는 상승을 기록했다.

8일 중국 해관총서(관세청)에 따르면 중국의 11월 수출액은 3303억5000만달러(약 485조4000억원)로 지난해 같은 달 대비 5.9% 증가했다. 이는 로이터통신(3.8%)과 블룸버그통신(4%)이 각각 집계한 이코노미스트들의 전망치 중간값을 크게 상회하는 것이다.

미중 무역 갈등에 따른 불확실성 속에 수출 실적 ‘마이너스’를 기록한 올해 10월(-1.1%)과 비교하면 8.2% 상승했다.

반면 지난달 중국의 수입은 2186억7000만달러(약 321조3000억원)로 전년 동기 대비 1.9% 늘어 시장 전망치 2.8%를 밑돌았다.

이로써 지난달 중국의 무역 흑자액은 1116억8000만달러(약 164조1000억원)로 10월의 900억7000만달러(약 132조4000억원)에 비해 껑충 뛰었고, 올해 1∼11월 전체 무역 흑자액은 1조758조5000만달러(약 1581조원)가 됐다.

중국의 대미 무역은 수출과 수입 모두 감소세가 커진 것으로 나타났다.

지난달 중국의 대미 수출은 337억8910만달러(약 49조7000억원)로 지난해 11월보다 28.6% 줄었고 올해 10월보다도 1.5% 감소했다. 지난달 미국으로부터의 수입액 역시 100억5330만달러(약 14조8000억원)로 지난해 같은 기간보다 19.1%, 올해 10월보다는 1% 축소됐다.

올해 1∼11월 전체를 보면 중국의 대미 수출액은 18.9%, 수입액은 13.2, 총무역액은 17.5% 줄어들었다.