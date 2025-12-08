업무상 과실치사상 혐의 경찰, 사고 사실관계 규명

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 9명의 사상자가 발생한 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련해 발주처, 시공사, 하도급 업체 관계자 9명이 입건됐다.

울산경찰청은 울산화력 보일러 타워 해체공사 발주처인 한국동서발전 관련자 3명, 시공사인 HJ중공업의 공사책임자 4명, 발파 전문 하도급 업체 코리아카코 현장 책임자 2명 등 9명을 업무상과실치사상 혐의로 입건했다고 8일 밝혔다.

경찰은 “압수수색을 통해 확보한 증거물과 참고인 조사 등을 토대로 주의의무 위반 사실이 있다고 판단되는 3개사 직원들을 입건했다”고 설명했다.

경찰은 발주처인 한국동서발전에는 관리·감독을 제대로 하지 않은 점, 시공사인 HJ중공업에는 시방서대로 현장 공사가 진행 중인 지를 확인하지 않은 점, 해체 공사를 담당한 코리아카코 측에는 시방서와 다르게 작업한 점을 조사하고 있다.

울산경찰청 중대재해수사팀은 지난 3일 국과수, 부산지방고용노동청, 산업안전보건공단, 국립재난안전연구원 등 20여 명이 참여한 2차 현장조사를 실시하고 사고와 관련된 주요 부분의 시료를 채취했다.

향후 감정 결과와 조사 내용을 종합해 핵심 사실관계를 명벽히 규명하고 관계자 조사를 추가적으로 실시할 예정이다.

한편 지난달 6일 오후 2시 2분께 한국동서발전 울산화력발전소의 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ의 보일러 타워 5호기 해체를 위한 사전 취약화 및 방호 작업 중 타워가 무너져 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다. 2명은 매몰 직전 자력으로 빠져나와 목숨을 건졌다.