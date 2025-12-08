양사, 브랜드 사용 계약 체결

타미드골프와 씨제이씨 양사 대표가 지난 5일 상표 라이센스 계약을 체결하며 골프용품 시장 확대에 나섰다.
타미드골프와 씨제이씨 양사 대표가 지난 5일 상표 라이센스 계약을 체결하며 골프용품 시장 확대에 나섰다.

[헤럴드경제]골프공 전문 제조기업 타미드골프(대표 이승진)가 지난 5일 씨제이씨(대표 김지양)와 상표 라이센스 계약을 체결하며 골프용품 시장 확대에 나섰다.

이번 계약으로 씨제이씨는 ‘타미드’ 브랜드를 활용해 골프모자, 장갑, 골프가방, 넥 워머, 쿨 토시, 손등장갑 등 다양한 골프 용품과 파크골프 용품을 개발 및 판매할 수 있게 됐다.

타미드골프 이승진 대표는 “타미드 브랜드 가치에 씨제이씨의 제품 기획 및 유통 역량을 더하면 시너지가 극대화될 것”이라며 “타미드 브랜드가 더 많은 골퍼들에게 친숙하게 다가가 골프의 즐거움을 더할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

타미드골프는 2021년 특허 상품인 향기 나는 골프공으로 업계의 주목을 받았다. 지난 8월에는 ‘골프공도 피팅한다’는 슬로건 아래 세계 최초 특허 상품인 F-시리즈를 출시하며 혁신을 이어가고 있다.

F-시리즈는 사용자의 헤드 스피드에 따라 공의 무게와 코어의 탄성을 맞춤 제작하여 비거리를 최대 20m까지 증가시키는 피팅 골프공이다.


mhj@heraldcorp.com