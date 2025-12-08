‘세상이 끊임없이 흘러가며 변한다’ 대학교수 766명 대상 설문조사

전국 대학교수들이 올해를 상징하는 사자성어로 ‘세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 흘러가면서 변한다’는 의미의 변동불거(變動不居)를 뽑았다.

교수신문은 전국 대학교수 766명을 대상으로 설문 조사한 결과 올해의 사자성어 1위로 변동불거(33.94%)가 선정됐다고 8일 밝혔다.

이들은 변동불거가 꼽힌 이유에 대해 “한국 사회가 거센 변동의 소용돌이 속에 놓여 있으며 미래가 불확실한 시대에 안정과 지속 가능성을 고민해야 한다는 시대적 메시지를 상징한다”고 말했다.

변동불거를 추천한 양일모 서울대 자유전공학부 교수는 “지난 연말 계엄령이 선포됐고 올봄에는 헌법재판소가 대통령을 탄핵했다”면서 “결국 정권이 교체됐고 세상을 농락하던 고위급 인사들이 어느덧 초췌한 모습으로 법정을 드나들고 있다”고 설명했다.

이어 “초라한 국내의 정치판과는 달리 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 세계인의 감성을 흔들었다. 해외에서 갑자기 날아온 K-컬처의 위력은 한국 정치의 감점을 만회하고도 남았다”면서 “격동하는 한국 현대사의 또 한 면을 채운 을사년이 무심하게 저물어 가고 있다”고 덧붙였다.

올해의 사자성어 2위는 ‘하늘의 뜻은 일정하지 않다’는 뜻의 천명미상(天命靡常·26.37%)이었다. 이는 민심의 귀함과 무서움을 알고 민심에 따라 행동해야 함을 뜻한다. 천명미상은 특히 위정자들이 정권을 잡았을 때 경계하는 말로 사용되어 왔다.

3위는 추지약무(趨之若鶩·20.76%)가 뽑혔다. 추지약무는 ‘오리 떼처럼 우르르 몰려다닌다’는 의미다. 이는 정치·사회·언론·사회관계망서비스(SNS) 등에서 사실 검증보다 진영의 감정적 반응이 앞서며 국론이 한쪽으로 기울었다가 다시 반대로 출렁이는 불안정성이 심화됐음을 반영한다고 교수신문이 전했다. 김용재 기자