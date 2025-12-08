[헤럴드경제=이원율 기자]농어촌 기본소득 지급을 앞둔 옥천군을 향한 ‘전입 신청’이 이어지고 있는 분위기다.

8일 옥천군에 따르면 지난 3일 농어촌 기본소득 시범지역 지정 후 사흘간 232명이 전입했다.

지난해 12월 하루 평균 전입 인원(8.4명)과 비교해 10배 가까이 늘어난 숫자다.

시범지역으로 발표된 지난 3일 전입자는 79명이었다. 이튿날 85명, 지난 5일 68명이 주민등록을 옮겼다.

다만, 거주지는 그대로 둔 채 주소만 옮기는 ‘위장 전입’에 대해선 옥천군은 핀셋 대응책을 고심 중이다.

옥천군 인구는 2022년 1월 심리적 지지선인 ‘5만명’이 무너졌다. 지난달 30일 기준 인구는 4만8409명이었다.

전국 10곳, 2년간 시범사업 실시

농어촌 기본소득은 고령화와 인구 감소 등 농어촌 지역 소멸 위기에 대응하기 위해 정부가 국정 과제로 추진하는 사업 중 하나다.

옥천군을 포함해 전국 10곳에서 2026~2027년 2년간 시범사업이 이뤄진다.

이 기간 해당 지역 모든 주민에게는 한 달 15만원의 지역 상품권이 지급된다.

농림축산식품부는 애초 사업 대상지로 경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창, 전남 신안, 경북 영양, 경남 남해 7곳을 뽑았다.

옥천군은 충북에서 유일하게 1차 관문을 통과한 후 최종 심사에서 탈락했다. 이를 두고 정치권을 중심으로 ‘충북 홀대론’이 제기된 바 있다.

이후 농식품부는 내년도 관련 예산 증액 등을 거쳐 지난 2일 옥천군과 전북 장수, 전남 곡성 등 3곳을 대상지로 추가했다.

기본소득 사업에 쓰이는 예산은 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 구성된다.

충북도와 옥천군은 각각 한 해 270억원씩 부담할 예정이다.