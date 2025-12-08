삼성금융사 혜택 증정 등 진행

삼성금융네트웍스는 ‘New 모니모’ 오픈을 기념해 고객에게 다양한 선물을 증정하는 ‘모니모 선물 파티’ 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

모니모는 2022년 4월 선보인 삼성금융의 통합 앱으로, 11월 개편해 고객 맞춤 기능을 강화하고 고객 관점에서 메뉴를 재구성했다. 고객은 New 모니모에서 취향에 맞는 홈 화면을 선택하고 고객별 금융자산, 관심분야에 맞춰 큐레이션된 콘텐츠를 받을 수 있다.

삼성금융은 ‘New 모니모’ 오픈을 기념해 삼성금융사의 혜택 증정, 연말정산 유형 테스트 등 다양한 이벤트를 진행한다.

먼저 21일까지 삼성금융사의 혜택을 받을 수 있는 이벤트를 진행한다. 혜택 증정 이벤트는 모니모 앱 이벤트 페이지에서 원하는 금융 상품을 선택하면 자동으로 응모된다. 고객은 삼성생명의 ▷교통 상해보험 또는 ▷취미생활 상해보험, 삼성화재의 ▷사이버사고 보상보험, 삼성카드의 ▷모니머니 3000원 중 하나를 선택할 수 있다.

또 31일까지는 고객의 연말정산 유형을 확인하고 선물을 증정하는 연말정산 유형 테스트 이벤트도 진행한다. 모니모에서 준비한 연말정산 퀴즈를 풀면 연말정산 유형 결과를 확인할 수 있으며, 최대 1만원 모니머니도 받을 수 있다. 이벤트 참여 후 모니모에 자산 연결 또는 연장하는 고객은 모니머니를 최대 3천원까지 추가로 받을 수 있다.

이상의 이벤트는 선착순으로 진행되며, 조기에 종료될 수 있다.

이외에도 크리스마스를 맞아 다양한 선물을 제공하는 ‘크리스마스 선물 받기’ 이벤트, 새해 인사를 특별하게 할 수 있는 ‘나만의 AI 영상 만들기’ 이벤트도 순차적으로 고객들에게 선보일 계획이다. 자세한 사항은 모니모 앱을 통해 확인 가능하다.

삼성금융네트웍스 관계자는 “새로운 모니모를 기다려주신 고객들께 다양한 선물을 제공하는 ‘모니모 선물 파티’ 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 모니모를 더욱 재미있고 유용하게 이용하실 수 있도록 다양한 서비스와 이벤트를 준비할 계획”이라고 했다. 정호원 기자