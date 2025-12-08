[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원시가 한 해 시정 성과를 시민이 직접 평가하는 ‘2025 창원을 빛낸 10대 뉴스’ 온라인 투표를 실시한다고 8일 밝혔다. 시는 이날부터 12일까지 5일간 시 홈페이지를 통해 참여 신청을 받는다.

10대 뉴스는 매년 연말 시민 설문을 통해 선정되며, 올해는 창원이 추진한 주요 정책 가운데 30개가 후보로 올랐다. 창원 K-방산 수출 역대 최대 달성, 고속화 철도 조기 반영 추진, 청년정책 전면 확대 등 굵직한 정책이 포함됐다. 문신 서거 30주기 기념 특별전, 진해 지식산업센터 개소 등 지역별 주요 이슈도 후보에 이름을 올렸다.

온라인 설문은 창원시 누리집 ‘시민참여’ 코너에서 참여할 수 있으며, 카드뉴스에 삽입된 QR코드를 통해서도 접속 가능하다. 총 30개 정책 가운데 10개를 선택하는 방식이다.

창원시는 투표에 참여한 시민 가운데 300명을 추첨해 지역사랑상품권(누비전) 1만원권을 지급한다. 결과는 오는 17일 발표되며 시 홈페이지를 통해 공개된다.

이동호 공보관은 “올해 창원이 이뤄낸 다양한 변화는 시민의 관심과 참여가 있었기에 가능했다”며 “한 해를 마무리하며 시민이 생각하는 ‘창원의 대표 정책’을 직접 선택해 주기 바란다”고 말했다.