전 삼성전자 회장 ‘다시 초격차’ 북콘서트 “지금까지는 패스트 팔로워로 ‘모범생’ 키우는 시스템” “자기 성공 모델 계속될 거라 생각…더 이상 유효하지 않아” “자만 고치지 않으면 퍼스트 무버될 수 없어 ” “네거티브 규제로 틀 깨고 창의성 발휘해야”

[헤럴드경제=박지영 기자] “지금 우리나라는 성공의 착각에 빠져있습니다. 성공의 자만에 취해서 아무것도 안 고치고 있는데, 이걸 고치지 않으면 퍼스트 무버(First Mover)인 선도국이 될 수 없습니다.”

권오현 전 삼성전자 회장은 8일 서울 소공동 웨스틴 조선에서 개최한 자신의 신간(‘다시 초격차’) 북콘서트에서 한국 경제에 대한 쓴소리를 내놓았다.

권 전 회장은 “우리나라는 지금까지 반도체, 휴대폰, 조선, 철강, 모두 선진국에서 만든 걸 훨씬 값싸고 좋게 만들어 성장을 이뤄왔지만 머지않아 부가가치가 떨어지고 힘든 시기가 올 것”이라며 “특히 중국이라는 큰 변수가 나타난 걸 아직 간과하고 있는 것 같다”고 말했다.

또 그는 지금까지 ‘패스트 팔로워(Fast Follower·빠른 모방자)’였던 우리나라는 여태껏 ‘모범생’을 키우는 시스템이었다고도 지적했다. 권 전 회장은 “한국의 발전이 더딘 이유는 자기 성공 모델이 계속될 것이라고 생각하기 때문인데, 더 이상 유효하진 않을 것이며 전방위적인 개혁이 필요한 시점”이라고 강조했다.

권 전 회장은 1985년 삼성전자에 반도체 연구원으로 입사해 2008년 반도체총괄 사장, 2012년 삼성전자 대표이사 부회장에 올랐다. 2017년 삼성전자가 사상 최대 분기 실적을 발표한 직후 용퇴를 선언한 권 전 회장은 삼성전자 고문을 맡고 있으며 현재 기획재정부 중장기전략위원회 위원장을 지내고 있다.

그는 또 현 상황을 타개하기 위해서는 퍼스트 무버가 돼야 한다고 강조했다. 이를 달성하기 위해선 특히 원칙적 허용, 예외적 금지를 뜻하는 ‘네거티브 규제’가 중요하다고 꼽았다.

권 전 회장은 “일종의 성공의 저주처럼 발전 이후 기득권이 생겨 규제개혁이 잘 안 되고 있다”며 “네거티브 시스템이 발달한 미국을 유럽이나 일본 같은 선진국이 따라가지 못하는 것처럼, 이 틀을 벗어나야 우리나라도 선도국이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

융합의 필요성도 강조했다. 권 전 회장은 “우리는 아직 다른 분야에 대한 벽이 너무 높다. 아직까지 구시대 유물같은 교육을 시키고 있는 것”이라며 “남이 안하는 생각을 하려면 대학에서도, 기업에서도 모범생을 만드는 교육에서 벗어나 창조하는 교육을 시켜야 한다”고 짚었다.

개혁을 실행하기 위한 진정한 리더의 중요성도 언급했다. 권 전 회장은 “불행의 시작은 성장의 정체”라며 “정체되기 시작하면 제로섬 게임에 들어가기 시작한다. 전 세계 양극화가 심화된 점도 이를 방증하는 것”이라고 말했다. 이어 “부의 양극화, 지식의 양극화를 풀어줄 수 있는 사람이 진정한 리더”라며 “리더가 전체가 아닌 아닌 나의 편만 이끌기에 각 나라가 포퓰리즘(Populism)으로 들어갈 수밖에 없는 것”이라고 지적했다.

권 전 회장은 “좋은 리더가 되려면 어떻게 해야 하냐는 질문에 나는 ‘가정에서 좋은 아버지냐’라고 물어본다”며 “상대방의 마음을 사는 게 조직관리의 첫 번째이며, 내 공(功)을 따지기 전에 희생하는 리더가 돼야 좋은 결과를 낼 수 있다. 남의 탓이 아니라 내 탓이라고 생각하라”고 말했다.

그러면서 레이건 전 미국 대통령이 책상 위에 두고 다짐했다고 알려진 ‘누가 공로를 인정받든 상관하지 않는다면, 한 사람이 할 수 있는 일이나 갈 수 있는 곳에는 한계가 없다(There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn’t mind who gets the credit)’는 문구를 강조했다.

권 전 회장은 인재를 유치할 수 있는 방법으로 ‘세 가지 미(味)’를 꼽았다. 내가 이 회사를 다니는 ‘의미’, 일을 하면서 느끼는 ‘흥미’, 좋은 사람들과 일하는 ‘재미’다. 하지만 가장 중요한 건 마지막에 주어지는 ‘보상’이라고 말했다. 권 전 회장은 “세 가지 미와 보상이 주어지면 인재가 떠나지 않는다”면서도 “이 중 하나만 결여돼도 인재는 떠난다”고 밝혔다.