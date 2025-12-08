청문회 문턱 높아 인재 발굴 고충 토로 “고환율·원화가치 하락 대응책 갖춰”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 최근 대통령실 직원이 연루된 ‘인사청탁 논란’과 관련해 공직기강을 강화하고 특별감찰관 임명 방침을 재확인했다.

강훈식 대통령 비서실장은 7일 위성락 국가안보실장·김용범 정책실장 등 대통령실 ‘3실장’이 서울 용산 대통령실에서 가진 ‘성과 보고 기자간담회’에서 문진석 더불어민주당 의원과 김남국 전 디지털소통비서관이 연루된 ‘인사청탁 논란’과 관련해 “앞으로 이런 오해가 생기지 않도록 엄정한 공직 기강을 확립하겠다. 직원 관리에 더욱 만전을 기하겠다”고 약속했다. 특별감찰관 임명을 두곤 “국회가 빨리 (후보자를) 추천해달라”고 요청했다.

강 실장은 “공직기강비서관실에서 저를 포함해 김 전 비서관과 김현지 제1부속실장에 대한 조사와 감찰을 실시했다”며 “그 결과 김 전 비서관이 관련 내용을 전달하지 않았다는 점을 확인했다”고 말했다.

이어 “제가 엄중히 경고했고, (김 비서관도) 본인의 불찰인 점을 알고 사의를 표명했으며 사직서는 현재 수리가 완료됐다”면서 “대통령실은 부적절한 청탁에 단호하게 대처하고 있다”고 재차 강조했다.

이 자리에선 이재명 대통령이 약속했던 특별감찰관 임명에 관한 질문도 이어졌다. 이 대통령은 취임 초부터 공약 사항인 특별감찰관 임명을 추진하라고 지시했지만, 별다른 진전이 없는 상황이다.

이에 강 실장은 “꼭 임명하겠다는 것이 대통령실 입장”이라며 “국회가 추천해주면 그분을 모셔 투명하고 올바르게 대통령실을 이끄는 데 도움을 받겠다”고 말했다.

강 실장은 ‘이 대통령이 자신의 사법연수원 동기들을 요직에 등용시키고 있다’는 지적에는 “우리의 인사 기준은 굉장히 원칙적”이라며 “그런 이유로 발탁이 되는 경우도, 배제가 되는 경우도 없다”고 반박했다. 다만 국회의 청문회 문턱이 높아 현실적으로 인재를 찾기 어렵다는 고충도 털어놨다. 그는 “다들 청문회에 대한 부담을 갖고 있다. 민간기업에 있다가 오는 후보자들은 높은 연봉과 주식을 포기해야 하는데도 청문 과정에서 가족까지 ‘탈탈’ 털릴 수 있다는 점을 우려한다”며 “‘신상 털기’, ‘망신 주기’식이 아닌 정책 능력 검증 중심의 청문회가 되도록 여야가 노력해달라”고 요청했다.

김용범 정책실장은 최근 한국 경제의 위험 요인으로 꼽히는 고환율·원화가치 하락에 대해 “분명히 말씀드리지만 적절하게 대응할 대책을 갖추고 있다”며 “국내 성장이 빠르게 회복되고 있고 (미국과) 금리차도 어느 정도 좁혀질 여건이 있어 적정하게 관리할 수 있다”고 단언했다.

김 실장은 그러면서 “단기적으로 보면 경제 주체별로 해외투자가 너무 활성화돼 있어 그런 부담이 최근 도드라져 보이고 있다”면서 “기업의 해외이익을 국내로 적절하게 환류하는 것, 해외 개인 투자 부분에서 위험이 과도하게 숨겨진 것은 없는지 점검하는 것, 국민연금 대외투자 비중 등 세 분야에 대한 과제가 진행 중”이라고 설명했다.