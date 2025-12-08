인쇄 사외보 부문 ‘국회 문화체육관광위원장상’ 수상 BNK부산은행 사보 ‘부산은행 이야기’ 1968년 창간

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK부산은행은 사보 ‘부산은행 이야기’가 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 대한민국 커뮤니케이션 대상’ 시상식에서 인쇄 사외보 부문 ‘국회 문화체육관광위원장상’을 수상했다고 8일 밝혔다.

올해로 35회째를 맞은 대한민국 커뮤니케이션 대상은 한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부·고용노동부 등이 후원하는 시상식으로, 사보를 포함한 조직 커뮤니케이션 제작물의 질적 향상을 도모하기 위해 매년 우수 사례를 선정해 시상하고 있다.

1968년 창간된 ‘부산은행 이야기’는 부산은행의 역사와 함께 성장해 온 대표 사보로, 2024년 리뉴얼됐다. ▷맞춤형 자산관리 ▷재테크 트렌드 ▷문화·예술·인문 등 고객의 라이프스타일을 반영한 다양한 콘텐츠를 담고 있다. 특히 우수고객과의 소통을 강화해 ‘웰스타 라운지’와 경영 이슈 및 CRS활동을 소개하는 ‘공감스토리’ 등 참여형 콘텐츠는 독자들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

또한 지난 10월에는 출판 비즈니스 분야의 오스카상으로 불리는 ‘2025 국제비즈니스대상(IBA)’에서 출판 사외보 부문 동상을 수상하며, 지역 대표 사외보로서 전문성과 우수성을 인정받기도 했다.

김용규 부산은행 경영전략그룹장은 “이번 수상은 고객과 소통을 강화하기 위해 사보 콘텐츠의 품질을 끊임없이 높여온 결실”이라며 “앞으로도 지역사회와 고객에게 의미있는 스토리와 정보를 제공하는 사보가 되도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 전했다.

한편 ‘부산은행 이야기’는 부산은행 홈페이지 및 구글 플레이스토어 앱(App)을 통해 무료로 열람할 수 있다.