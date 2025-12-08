‘M5 투어링’ 국내 출시 기념 협업 광고 캠페인 론칭 “BMW코리아와의 전방위적 협력 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 BMW코리아와 브랜드 컬래버레이션을 통해 제작한 ‘벤투스 X BMW M5 투어링’ 광고 캠페인의 성과물을 8일 공개했다.

이번 프로젝트는 ‘BMW M5 투어링’의 국내 출시를 기념해 양사가 지향하는 핵심 가치 ‘프리미엄∙혁신∙퍼포먼스’를 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다. 한국타이어는 지난해부터 ‘M5’ 7세대 세단형 모델에 ‘벤투스 S1 에보 Z’를 신차용 타이어로 공급하고 있으며, BMW와 2022년 ‘벤투스 X BMW M’을 시작으로 ‘아이온 X BMW i7’, ‘벤투스 X BMW XM 레이블 레드’와 ‘아이온 아이셉트 X BMW i5’까지 총 네 편의 브랜드 필름을 공개했다.

이번 캠페인 영상은 초고성능 슈퍼 스포츠 타이어 ‘벤투스 S1 에보 Z’와 ‘M5 투어링’ 차량이 만나 만들어내는 폭발적인 에너지를 ‘우주선 발사’ 모티브로 형상화했다. 특히, 극한으로 치닫는 차량의 질주를 감각적 영상미로 구현해 한국타이어와 BMW를 이어주는 고성능 드라이빙 퍼포먼스의 ‘극치’를 강조했다.

영상에서는 고성능 세단 ‘M5’와 ‘M5 투어링’ 차량을 교차 연출해 고성능 아이덴티티를 공유하는 모델임을 강조한다. 이어지는 장면에서 ‘벤투스 S1 에보 Z’의 압도적 그립력, 정교한 핸들링, 낮은 회전저항 등의 성능을 통해 완벽에 가까워지는 ‘M5 투어링’ 차량의 다이내믹한 주행 시퀀스와 타이어 디테일 컷을 교차해 몰입감을 높이며 고성능 드라이빙의 본질을 선명하게 전달한다.

‘벤투스 X BMW M5 투어링’ 브랜드 필름은 한국타이어 글로벌 공식 웹사이트, 유튜브, BMW코리아 공식 SNS 등에 순차적으로 공개될 예정이다.

한편, 한국타이어는 BMW코리아와 신차용 타이어 부문을 포함한 전방위적 협력을 이어나가며 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’의 프리미엄 위상을 강화해 나가고 있다.

지난 2011년 프리미엄 소형차 브랜드 MINI를 시작으로, BMW ‘1~5시리즈’, SAV ‘X1, X3, X5’, 플래그십 ‘뉴 7시리즈’, 고성능 브랜드 ‘M‘의 핵심 차종 ‘X3 M’, ‘X4 M’, ‘M5’ 등에 이르는 포트폴리오를 구축해 왔다.

아울러 2022년 순수 전기 그란쿠페 ‘i4’, 2025년형 ‘뉴 i4’, 플래그십 전기 SAV ‘iX’ 등에도 전기차 전용 타이어를 공급했으며, 지난 2014년 인천 영종도에 개장한 국내 최초 자동차 복합 문화 공간 ‘BMW 드라이빙 센터’에 11년 연속으로 고성능 타이어를 독점 공급하고 있다.