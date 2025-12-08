中 항모서 발진한 전투기, 日F-15에 두차례 레이더 조준 허드슨硏 “中, 日·인태지역 분열 이용…질서 재편 시도” 일각선 “中 되레 고립 자초…日, 中도발 휘말려선 안돼”

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국이 지난 6일 공해상에서 자국 전투기로 일본 자위대 전투기를 향해 레이더를 조사(겨냥해 비춤)한 배경에는 동아시아 역내 질서를 재구축하려는 의도가 깔려있다는 분석이 나온다.

패트릭 크로닌 허드슨연구소 아태지역 안보 의장은 8일 니혼게이자이신문(닛케이)에 “중국이 오랫동안 주장해온 ‘평화적 부상’이나 ‘선린외교(이웃 나라들과 우호적이고 평화로운 관계를 맺어 상호 번영을 추구하는 외교책)’가 실제와 동떨어진 구호에 불과하다는 점을 드러냈다”고 분석했다. 이어 그는 “중국의 힘이 커질수록 위협, 군사적 압박, 경제적 영향력을 행사해 일방적인 현상 변경을 시도하려는 태도도 강해지고 있다”고 짚었다.

크로닌 의장은 “시진핑 중국 국가주석은 일본 국내뿐 아니라 인도·태평양 전역, 미국에서 확산되고 있다고 판단하는 정치적 균열을 이용하려 하고 있다”며 “중국의 시각에서 이러한 분열은 중국의 조건에 맞춰 지역 질서를 재편하기 위한 보다 강경하고 위험을 무릅쓰는 행동을 가능하게 하는 환경을 조성하고 있다”고 분석했다.

전문가들은 자칫 군사 충돌까지 이어질 뻔한 이번 도발로 중국이 국제사회에서 더욱 고립될 수 있다고 짚었다.

미국 랜드연구소 제프리 호넌 국가안보연구부 부장은 “중국은 작전상 합리성이 없는 과도한 행동으로 일본을 위협하려 하고 있다”며 “오키나와 인근 해역에서 항모 탑재기를 동원한 배경에는 중국 본토에서 떨어진 해역에서도 전력을 운용해 자위대를 위협할 수 있는 능력을 과시하려는 의도가 깔려 있을 것”이라고 분석했다.

그러면서 “중국은 일본에 대한 과도한 도발을 계속해도 자기 편을 들어줄 나라는 한 곳도 없다는 점을 심각하게 받아들여야 한다”며 “이번 행동으로 중국은 오히려 고립을 자초하고 있으며, 국제사회에서 ‘오만하고 횡포한 나라’라는 인식이 한층 강해질 것”이라고 강조했다.

닛중국이 도발 수위를 높일 수록 일본이 이에 휘말려선 안된다는 제언도 나왔다.

닛케이는 “일본으로선 중국의 도발에 휘말리지 않고 침착하게 대응해 상황을 악화시키지 않는 것이 중요하다”며 “미국을 비롯한 동맹국·우방국의 지지를 얻으면서, 국제사회에 일본의 입장을 설명하는 노력 역시 빼놓을 수 없다”고 지적했다.

한편 일본 방위성에 따르면 지난 6일 오후 4시32분경부터 약 3분간 오키나와 남동쪽 공해 상공에서 중국군 J-15 함재기가 일본 항공자위대 F-15 전투기에 간헐적으로 레이더를 조사했다. J-15는 항공모함 랴오닝함에서 이륙해 비행 중이었으며, F-15는 영공 접근을 경계하기 위해 긴급 발진한 상황이었다. 다만 영공 침범은 없었다.

또 같은 날 오후 6시37분께부터 약 31분간 역시 랴오닝함에서 이륙한 J-15 전투기가 영공 침범 대비 조치를 하던 항공자위대의 다른 F-15 전투기에 간헐적으로 레이더를 조사했다. 이에 고이즈미 신지로 일본 방위상은 두 번째 중국의 레이더 조준 이후 약 7시간 만인 7일 오전 2시 이례적으로 긴급 기자회견을 열고 중국에 강력히 항의하고 재발 방지를 촉구했다.

이에 대해 중국군은 일본이 ‘정상적 훈련’을 방해했다며 비난했다.

왕쉐멍 중국인민해방군 해군 대변인은 이날 소셜미디어를 통해 “최근 중국 해군의 랴오닝함 항모 편대(전단)는 미야코(宮古)해협 동쪽 해역에서 정상적으로 함재 전투기 비행 훈련을 조직했고, 사전에 훈련 해·공역을 발표했다”면서 “그 기간 일본 자위대 비행기가 여러 차례 중국 해군 훈련 해·공역에 근접해 소란을 일으켜 중국의 정상적인 훈련에 심각하게 영향을 줬고, 비행 안전에 심각하게 위험을 미쳤다”고 말했다.

왕 대변인은 “일본의 관련 선전(이날 발표)은 완전히 사실에 부합하지 않고, 우리는 일본이 즉시 중상·비방을 중단하고 일선의 행동을 엄격히 통제하기를 엄정히 요구한다”며 “중국 해군은 법에 따라 필요한 조치를 취해 자기 안전과 합법적 권익을 단호히 수호할 것”이라고 덧붙였다.

일본이 중국 군용기가 자위대 항공기에 레이더를 조사한 사실을 공식적으로 발표한 것은 이번이 처음이다. 중국군이 일본 자위대를 향해 레이더를 조준한 것은 2013년이 마지막이었다.

중국 해군 함정은 지난 2013년 1월 동중국해 공해에서 해상 자위대 호위함 ‘유다치’를 향해 화기 관제용 레이더를 조사했다. 또 같은 해 해상 자위대 헬리콥터가 중국 해군 함정에서 레이더 조사를 당한 것으로 의심되는 사건도 발생한 바 있다.