SSF샵 판매 방식에서 연간 200명 무상 지원으로

[헤럴드경제=강승연 기자] 삼성물산 패션부문의 CSR(기업의 사회적 책임) 브랜드 ‘하티스트’는 내년부터 판매 형태를 기부 방식으로 전환한다고 8일 밝혔다.

하티스트는 지난 2019년 장애인의 날에 론칭한 패션 브랜드다. SSF샵에 입점해 장애인을 위한 기능성 의류를 판매해 왔다. 휠체어를 이용하는 장애인도 불편하지 않게 입을 수 있는 의류를 선보이기도 했지만, 기존 판매방식으로 저소득 취약계층 등의 접근이 어렵다는 한계가 있었다.

이에 내년부터는 상·하반기 각각 100명씩 연간 200명 규모로 대상자를 선정해 자체 제작한 의류를 무상 지원하기로 했다. 한국장애인고용공단과 한국척수장애인협회와 업무협약을 맺고, 수혜 대상자를 모집 및 선정할 예정이다.

한편 SSF샵 하티스트 브랜드관은 올해까지만 운영한다. 이달 한 달 동안 잔여 상품을 균일가 특가로 판매한다.

신정원 삼성물산 패션부문 사회공헌그룹장은 “모든 가능성을 위한 패션이라는 하티스트의 브랜드 철학을 더욱 충실히 실현하기 위해 사업방식 전환을 결정했다”며 “기초생활수급권자나 차상위자 등 취약계층 장애인이 먼저 지원받게 될 것”이라고 말했다.