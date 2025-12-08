엔저, 근거리 해외여행 선호 수요 회복, 공급석 확대 등 영향

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공은 지난 11월 한달간 일본 노선 탑승객이 38만2000여 명으로 집계돼 역대 최대 월 탑승객수를 기록했다고 8일 밝혔다.

제주항공의 11월 일본 노선 탑승객수는 지난해 11월 33만1000여 명보다 5만1000여 명 늘었으며, 지난해 가장 많은 탑승객수를 기록했던 12월 34만8000여 명보다도 약 10% 증가했다.

노선별로는 오사카 노선 탑승객이 12만1500여 명으로 가장 많았고, 도쿄 노선 6만7600여 명, 후쿠오카 노선 6만4900여 명으로 뒤를 이었다.

일본 노선의 분기별 탑승객수도 1분기 91만6000여 명에서 2분기 93만8000여 명, 3분기 101만6000여 명으로 지속해서 증가하고 있다. 4분기에는 114만7000여 명에 달할 것으로 예상된다.

제주항공은 일본 노선 탑승객이 증가한 요인으로 달러 대비 낮은 엔화 환율, 근거리 해외여행 선호, 지난여름 지진설로 위축됐던 일본 여행 수요 회복, 공급석 확대 등을 꼽았다.

제주항공은 지난 10월부터 인천~오사카 노선을 하루 7회로 증편해 한~일 노선을 운항하는 항공사 중 가장 많이 운항하고 있으며, 12월 현재 ▷인천~도쿄(나리타)/오사카/후쿠오카/나고야/삿포로/오키나와/하코다테/마쓰야마/시즈오카/오이타/히로시마/가고시마 ▷김포~오사카 ▷부산~도쿄(나리타)/오사카/삿포로/후쿠오카 등 17개의 일본 노선을 운항하고 있다.

겨울여행 성수기에 접어드는 12월에도 일본 노선의 인기는 지속될 것으로 예상된다.

겨울방학 기간인 12월부터 2026년 2월까지 제주항공 예약승객 중 자녀를 동반한 가족 여행객이 가장 많이 선택한 여행지는 일본인 것으로 나타났다.

오사카, 후쿠오카, 도쿄가 1~3위를 차지했고, 일본 소도시에 대한 인기도 높아 유∙소아를 포함한 20세 미만 예약자수가 2024년 12월~2025년 2월과 비교해 히로시마는 3.7배, 시즈오카는 2.7배, 마쓰야마는 1.7배 늘었다.

제주항공 관계자는 “환율 영향과 근거리 여행 선호, 회복된 일본 여행 수요 등으로 11월 일본 노선 탑승객이 역대 최대치를 기록했다”며 “시장 변화와 여행 트렌드에 신속하게 대응해 고객 선택의 폭을 넓힐 것”이라고 말했다.